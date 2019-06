Ministrul Muncii: FMI a făcut estimări greșite în privința României (VIDEO)

Ministrul Muncii, Marius Budăi, susține că reprezentanții Fondului Monetar Internațional au făcut estimări greșite în privința României.

Prezent în emisiunea ”Se întâmplă acum”, ministrul a fost rugat de moderatorul Tudor Barbu să comenteze faptul că cei de la FMI au avertizat că Guvernul a crescut pensiile și salariile, ceea ce a dus la destabilizarea economiei României.

„Ultima imagine pe care le-am pus-o domnilor de la FMI în prezentare a fost cu estimările lor de creștere economică pe ultimii ani și realitatea economică din România, ceea ce s-a întâmplat. Nu preau au avut răspuns domnii. S-a dovedit că ei au estimat greșit și estimările noastre și în 2017 au fost mai pesimiste decât ce s-a întâmplat”, a spus Budăi.

Întrebat dacă guvernul a renunțat la orice creștere salarială, ministrul a răspuns: ”Sub nicio formă. Românii ne-au dat o lecție la aceste alegeri, dar noi nu ne răzbunăm pe români. Noi am promis, avem un program de guvernare. (...) Atât timp cât ne-am asumat anumite chestiuni nu avem de ce să ne oprim.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.