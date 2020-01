Ministrul Muncii: ”Zilele libere de la începutul anului decalează puțin calendarul de plată a pensiilor. Urmărim zilnic situația graficului de plăți”

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a făcut o serie de precizări, marți, cu privire la întârzierea plății pensiilor și a beneficiilor sociale, în luna ianuarie.

Ministrul amintește că a comunicat încă de la finalul lunii decembrie că, din cauza zilelor libere de la începutul lui ianuarie se va decala puțin calendarul de plată a pensiilor și a beneficiilor sociale.

Violeta Alexandru a precizat și că reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice și Poștei Române i-a comunicat activ care va fi calendarul de plată și că urmărește, zilnic, ritmul de efectuare a plăților.

”Zilele libere de la începutul anului decalează puțin calendarul de plată a pensiilor și a beneficiilor sociale. Primii pași sunt deja făcuți de Ministerul Finanțelor Publice respectiv de Trezorerie și aici sunt niște proceduri pe care încercăm să le modernizăm căci sunt rudimentare. Am comunicat aceste lucruri, în mod transparent, și la finalul lunii decembrie și la începutul acestui an. Am cerut Casei Naționale de Pensii Publice și Poștei Române să comunice activ care va fi calendarul de plată, determinat de factori obiectivi, pentru ianuarie. Și au făcut acest lucru.

Cu toate acestea, pentru că dorința noastră este să comprimăm, dată fiind situația particulară din luna ianuarie, cât mai mult durata perioadei de efectuare a plăților, urmăresc zilnic, alături de colegii mei, ritmul de efectuare.

Evaluarea din această dimineață, am făcut-o alături de colegii mei, Directorul Poștei Române – Horia Grigorescu și Ministrul Lucian Bode - Ministrul Transporturilor, în subordinea căruia se află Poșta.

Nu mă rezum la explicații și justificări, îmi pasă. Urmărim de două ori pe zi și ori de câte ori este cazul, situația graficului de plăți.

Mulțumesc pensionarilor pentru toată comunicarea directă pe care o avem. Ajută foarte mult”, a scris ministrul Violeta Alexandru, pe Facebook.

