Ministrul Muncii, după promulgarea legii pensiilor: Pentru acest an avem bani în buget. Au fost tot felul de declarații alarmiste și iresponsabile (VIDEO)

Legea pensiilor a fost promulgată, luni, de preşedintele Iohannis. Actul normativ prevede o creștere treptată a punctului de pensie, începând din 1 septembrie 2019 și până în 2022. Numai anul acesta, impactul bugetar este de 8,4 miliarde de lei.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Talk B1”, ministrul Muncii, Marius Budăi a susținut că Guvernul are bani pentru plata pensiilor în acest an, iar declarațiile care arată contrariul sunt unele ”iresponsabile”.

”Acest lucru a fost prevăzut în OUG 114, care a fost în vigoare în momentul elaborării bugetului general de stat pe anul 2019, deci avem acești bani prevăzuți în buget”, a spus Budăi.

Referitor la informațiile potrivit cărora Guvernul nu mai are bani de pensii și ar putea să le plătească din împrumuturi, ministrul a precizat: ”Aceste declarații au fost pe parcursul anilor 2017 și 2018. Au fost tot felul de declarații contondente, și alarmiste, și iresponsabile. În 2018 am scăzut foarte mult deficitul bugetului asigurărilor sociale, de la circa 18 miliarde în 2017, la 4,2 miliarde în 2018. Suntem cu peste 250.000 de locuri de muncă create. (...) Această lege, până a fi lansată de Guvern, a fost intens dezbătută în interiorul Guvernului și intens simulată financiar între Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii”.

”Din cauza acestui atac gratuit, pentru că legea nu a fost declarată neconstituțională, noi am pierdut 6 luni din implementarea legii, perioadă în care am fi putut lansa procedurile de achiziții pentru software, pentru tot ceea ce înseamnă infrastructură informatică. Majorarea valori punctului de pensie de la 1 septembrie 2019 nu este legată de acest nou soft. Acest nou soft este necesar pentru implementarea legii atunci când implementăm valoarea punctului de referință și se schimbă tot ceea ce înseamnă algoritmul de calcul al pensiei, prin introducerea de venituri noi”, a mai spus Marius Budăi.

Întrebat dacă astfel garantează populației că vor exista bani de pensii inclusiv în anul 2021, ministrul a răspuns: ”Bugetul României nu este unul multianual, noi construim bugetul an de an. Pentru acest an avem prins în buget și, evident, și construcțiile pentru anii următori vor fi făcute în așa fel încât să respectăm legea”.

