Ministrul Transporturilor, despre rectificarea bugetară: Nu s-au tăiat bani de la Minister. Putem să finanțăm toate obiectivele de infrastructură care sunt în acest moment în lucru (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în urma rectificării bugetare aprobate de Guvern, instituția pe care o coduce va primi fonduri suplimentare, astfel încât pot fi finanțate toate obiectivele de infrastructură care sunt acum în lucru.

”Nu s-au tăiat bani de la Ministerul Transporturilor. Este o rectificare atipică, prin care noi ne propunem să reducem cheltuielile, să plătim salariile și pensiile. Am suplimentat bugetul Ministerului Sănătății. Noi meținem alocările pentru investiții, alocăm resurse pentru a reporni economia imediat ce această criză se va termina. Cuvântul de ordine trebuie să fie «disciplină financiară». Pentru Guvernul României, susținerea investițiilor reprezintă cheia pentru revenirea în etapa post-criză.

Bugetul Ministerului Transporturilor, în general, an de an, la fiecare rectificare, era rectificat negativ pentru că nu se cheltuiau bani. În acest an, avem alocați prin legea bugetului 12,2 miliarde de lei, din care 6,4 miliarde de lei sunt fonduri europene nerambursabile. Nu numai că nu s-au tăiat bani la această rectificare, ci am primit fonduri suplimentare.

Putem să finanțăm toate obiectivele de infrastructură care sunt în acest moment în lucru și putem să demarăm alte obiective noi. Avem suficienți bani doar să menținem ritmul acestor investiții și să reușim să recepționăm o parte din aceste investiții”, a explicat Lucian Bode.

Guvernul a aprobat rectificarea bugetară

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri o rectificare bugetară extraordinară, prin care sunt alocate fonduri suplimentare în speciale către ministerele care gestionează lupta cu pandemia de COVID-19. Astfel, cei mai mulți bani vor merge către Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății.

Ministrul Transporturilor: Zborurile cu muncitorii sezonieri se desfășurau și înainte de pandemia de COVID-19

Ministrul Transporturilor a vorbit și despre miile de muncitori sezonieri care au plecat recent din România pentru a lucra în agricultură în statele din vestul Europei. Imaginile cu acești oameni, înghesuiți pe mai multe aeroporturi din țară, fără a respecta normele de distanțare socială impuse în contextul pandemiei de coronavirus, au provocat ample controverse în spațiul public.

”Zborurile cu muncitorii sezonieri se desfășurau și înainte de pandemie. Am văzut și eu declarațiile oamenilor care au ales să meargă la aceste munci sezoniere și spuneau că fac această muncă de 10-15 ani, spuneau să sunt în contact direct cu asociațiile fermierilor. Să nu fim ipocriți. În momentul apariției ordonanței militare care a reglementat zborurile charter cu muncitori sezoneri, oamenii aceștia nu au avut nevoie să-i organizeze cineva, vreo instituție. Ei erau gata organizați. Banii câștigați de muncitorii sezonieri se întorc în economia României într-o mare parte. Eu cred că este bine că acest mecanism a repornit. În același timp, cred că Guvernul trebuie să depunp eforturi pentru a ține sub control această pandemie și să menșină ramuri ale economiei în viață.

Autoritățile din țările unde merg acești cetățeni români au anunțat măsuri pentru protecția lor, astfel încât riscul de îmbolnăvire a muncitorilor români să fie unul extrem de redus. Ceea ce am văzut la Cluj pe 9 aprilie nu vom mai vedea în România. Sunt anchete penale în curs și cine a greșit trebuie să plătească”, a declarat Lucian Bode.

Un muncitor român, infectat cu COVID-19, a murit în Germania

Amintim, în acest context, că un român plecat în Germania pentru a munci în agricultură, a murit. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a fosst testat pozitiv pentru infecția cu COVID-19.