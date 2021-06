Mircea Coșea: Dacă nu avem o viziune contabilă, de socotitor de la CAP, știm că alocațiile sunt foarte importante. Ar fi bine să fie majorate, dar nu cred că se va întâmpla așa și efectele le vom vedea în timp (VIDEO)

Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat luni, pentru B1 TV, că dacă avem o viziune strategică și nu una „contabilă, așa de supermarket sau de socotitor de la CAP”, ne dăm seama că alocațiile pentru copii trebuie majorate deoarece ele reprezintă „un prim pas pentru menținerea cel puțin la un nivel acceptabil a curbei demografice”. Însă economistul nu crede că alocațiile vor mai fi majorate în următorii ani, mai ales că România trebuie să respecte niște condiții pentru a primi împrumutul din PNRR. Coșea a mai spus că alocațiile nu ar trebui date în bani, ci poate sub formă de alimente și bunuri care să contribuie efectiv la creșterea și educația copiilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

