Mircea Coșea, despre facturile mult mai mari la energie: E vorba de fixarea unor tarife în avantajul altora. Noi am aderat la UE nepregătiți, nu avem piețe care să funcționeze (VIDEO)

Piața energiei electrice se va liberaliza de la 1 ianuarie 2021, iar consumatorii care nu-și negociază noi contracte cu actualii furnizori sau nu își schimbă furnizorul vor fi trecuți automat într-o piață a serviciului universal și vor plăti facturi cu până la 26% mai mari decât în decembrie. Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat că diferențele de preț de pe această piață îi dau de gândit că „acolo lucrurile nu sunt în regulă”. Prin urmare, el a solicitat Consiliului Concurenței o investigație în acest sens.

Cei care nu vor avea contracte nou negociate la ENEL Distribuție Banat vor avea facturi mai mari chiar și cu 26%, în cazul CEZ Distribuție procentul e de 17%, la ENEL Distribuție Muntenia de 23%, la ENEL Distribuție Dobrogea de 18%, la Electrica Muntenia Nord - 15%, la Electrica Transilvania Sud - 17%, la E-ON Distribuție - 13%, iar a Electrica Transilvania Nord - 14%, arată datele Asociației Energia Inteligența.

Profesorul Mircea Coșea a explicat, pentru B1 TV, că această liberlizare a pieței energiei nu e, de fapt, o liberalizare, că legile cererii și a ofertei și piața nu funcționează în România așa cum ar trebui și că piața energiei e supusă unor mari presiuni atât din interiorul țării, cât și din exterior. Rezultatul îl suportă consumatorii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.