Mircea Coșea, despre împrumutul din PNRR: Intrăm în austeritate. UE ne pune condiții de reducere a cheltuielor. Asta include noi impozite, blocarea cel puțin 2 ani a creșterii pensiilor, scăderi de salarii în sectorul public (VIDEO)

Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat luni, pentru B1 TV, că până în 2026 - 2028 va trebui să strângem cureaua, căci altfel nu vom putea da înapoi banii împrumutați de la Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Coșea a insistat că, în următorii ani, orice cheltuială bugetară va fi atent monitorizată de UE și că Guvernul va trebui din 6 în 6 luni să explice la Bruxelles ce refome a făcut. Profesorul a mai spus că vor trebui reduse cheltuelile, iar asta înseamnă: înghețarea pensiilor, salarii mai mici pentru bugetari, creșteri și introduceri de noi impozite.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

