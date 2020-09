Mircea Coșea: După parlamentare, vom vedea o politică fiscală diferită - Taxe mai mari, șomaj în sectorul public, puține investiții / Despre creșterile de salarii și pensii: Le facem pe datorie. Aruncăm problemele în viitor

Profesorul Mircea Coșea a declarat luni, pentru B1 TV, că toate creșterile de salarii, pensii, alocații anunțate de diverși politicieni nu-s decât discursuri electorale, iar efectul economic nu va fi cel scontat. Economistul a susținut că majorarea salariului minim va însemna o lovitură puternică pentru sectorul privat, care va antrena creșterea evaziunii și a economiei negre. A mai precizat, de asemenea, că se pot majora salariile pentru profesori și pensiile, dar trebuie să ne asumăm că „tot ceea ce facem acum se face pe datorie”. Coșea a admis că salariile sunt mici, dar a precizat că majorarea lor într-un moment nepotrivit nu face decât să amâne problemele pe anii viitori, nicidecum să le rezolve. Mircea Coșea a mai declarat că, după algerile parlamentare din decembrie, „vom avea de-a face cu o politică fiscală diferită”: taxe și impozite ceva mai mari, dar nu cu mult, concedieri în sistemul public, scăderea și mai mult a investițiilor.

Întrebat de moderatorul B1 TV Tudor Barbu în legătură cu oportunitatea creșterii salariului minim în această perioadă, marcată de criza economică generată de coronavirus, economistul Mircea Coșea a explicat: „Măsurile se iau în funcție de oportunitatea momentului. Asta e arta guvernării. Sigur că avem o metodologie corectă, putem să calculăm niște indicatori mai corect decât înainte, dar acum creșterea salariului înseamnă o lovitură foarte puternică dată sectorului privat. Sectorul privat în România, și mai ales cel românesc, suferă foarte mult și va suferi și mai mult. Iar efectele nu vor fi cele pozitive, așa cum se crede. Va crește evaziunea, va crește economia neagră, va crește tot ce e toxic în economie și nu se va câștiga nimic. Iar în ceea ce privește aceste cereri de mărire a salariilor de învățământ: da, trebuie să fie făcută neapărat. Punctul de pensie trebuie făcut și el, însă tot ceea ce facem acum se face pe datorie. Deci dacă acceptăm faptul că rezolvăm acum niște probleme și le aruncăm în anii viitori, dacă acceptăm faptul că nivelul de îndatorare publică deja se apropie de 50 și, după calculele Uniunii Europene, va trece de 50% din PIB...”

Profesorul a explicat apoi și de ce nu ține comparația cu alte state: „Și să nu facem aici comparație cu alte țări, pentru că posibilitățile României de a susține nu sunt aceleași ca ale Franței sau ale Germaniei. Pe de altă parte, nu facem față nici din Zona Euro. Deci nu suntem ajutați, așa cum a fost Grecia când a avut probleme”.

„Eu cred că, în acest moment, aceste măsuri au o mare încărcătură electorală și efectul economic nu va fi cel scontat”, a mai precizat Coșea, pentru B1 TV.

