Mircea Coșea: În documentele UE se vede că se merge pe mărirea vârstei de pensionare / Intrăm într-o stare de austeritate clară / Creșterea economică din trimestrul 1 e, de fapt, o recuperare (VIDEO)

Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat marți, pentru B1 TV, că în România urmează o perioadă de austeritate, fapt ce nu poate fi negat: pensiile și salariile sunt înghețate și oameni sunt concediați. Cât despre creșterea economică înregistrată în primul trimestru, economistul spune că, de fapt, nici nu e o creștere economică, ci o recuperare aproape nulă.

În acest context, România va trebui să investească banii europeni pe care îi va primi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar implementarea reformelor ce se impun se dovedește deja a fi o misiune dificilă.

Coșea a mai vorbit despre aparatul bugetar din România, despre investiții și a precizat că guvernanții chiar s-au angajat la Bruxelles să crească vârsta de pensioare și să înghețe pensiile.

Declarațiile au fost făcute în cadru emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

