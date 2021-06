Mircea Coșea: Suntem în situația ca, în 10 - 15 ani, să ne reducem catastrofal populația, iar ce se întâmplă cu alocațiile e un act de atentat la ființa poporului român. Nu există scuză să nu mărești alocațiile (VIDEO)

Profesorul de economie Mircea Coșea a avertizat că România se îndreaptă spre o catastrofă din punct de vedere demografic. E absolut necesar ca statul român să investească mult și rapid în creșterea natalității, în creșterea și educarea copiilor, a punctat Coșea. Economistul a susținut că, prin urmare, nici nu contează de unde vin banii, e obligatoriu ca decidenții să investească în copii. Iar majorarea alocațiilor se înscrie pe această linie. „Nu există scuză să nu mărești alocațiile. Să mărești alocațiile cu 10 lei e o rușine!”, a punctat Mircea Coșea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

