Salariu sau pensie? Ce ar alege Mugur Isărescu

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat că dacă va fi interzis prin lege cumulul pensiei cu salariul, atunci el va renunța la pensie.

Isărescu s-a plâns că pe acest subiect a fost invocat doar numele lui și a ținut să sublinieze că se apropie de 50 de ani de activitate.

„Nu pot să am un comentariu şi sper că aceasta este ultima dumneavoastră întrebare pentru că ştiţi o să faceţi caz din el. Singurul nume care s-a citat la cumul de pensie cu salariu a fost numele Isărescu ca şi cum... Eu vă anunţ că anul acesta mă îndrept spre 50 de ani de activitate neîntreruptă în câmpia muncii, cum se zicea înainte de '89, 50 de ani activitate neîntreruptă şi dacă luaţi toate concediile medicale nu cred că depăşesc două luni. Asta a fost viaţa mea. Nu am niciun fel de discuţie. Am fost numit de Parlament. Dacă legea va trece aşa, renunţ la pensie, bineînţeles. Mai ales că anul acesta uitaţi, avem 140 de ani", a spus Mugur Isărescu, citat de Agerpres.

La începutul lunii iulie, Parlamentul a numit noul Consiliul de Administraţie al BNR, iar Mugur Isărescu a primit un nou mandat de guvernator.