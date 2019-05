Florin Georgescu, Aura Socol și Leonardo Badea, printre cei care ar putea să îi la locul lui Mugur Isărescu la șefia Băncii Naționale (Bloomberg)

Mugur Isărescu va trebui să decidă repede dacă își mai dorește sau nu un mandat la conducerea Băncii Naţionale a României (BNR), el fiind el fiind guvernatorul de bancă centrală cu cea mai mare vechime în funcţie la nivel mondial, scrie agenția Bloomberg, preluată de Agerpres.

Printre cei care ar putea să îi ia locul lui Mugur Isărescu se numărăr Florin Georgescu, prim-viceguvernator din 2004, Aura Socol, profesor în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), Cristian Socol, soţul Aurei şi de asemenea profesor în cadrul ASE, dar şi Leonardo Badea, actualul președinte al Autoritatății de Supraveghere Financiară (ASF), notează sursa citată.

Guvernatorul BNR, ajuns acum la 69 de ani, a trecut în mandatele sale prin orice conjunctură economică de la hyperinflaţie, în condiţiile în care România era în pragul falimentului, şi până la criza financiară globală din 2008.

Ce decizie va lua în luna octombrie, atunci când îi expiră actualul mandat, ar putea fi un indicator al independenţei băncilor centrale în epoca populismului, comentează Bloomberg.

România este ultima ţară care dă dureri de cap oficialilor UE, care încearcă să răspundă ameninţărilor la adresa democraţiei venite din alte state ale fostului bloc comunist. Comitetele de politică monetară ale băncilor centrale din Ungaria şi Polonia sunt deja alcătuite din oamenii care sunt aliaţi ai guvernelor, mai scrie sursa citată.

Isărescu ar putea fi mai înclinat să plece dacă va exista o ameninţare similară şi asupra Consiliului de Administraţie al BNR, unde toţi membrii urmează sa fie realeşi sau înlocuiţi.

"Dacă actuala conducere este înlocuită cu oameni slab calificaţi şi loiali puterii politice, atunci randamentele pentru titlurile de stat ar putea creşte iar leul ar putea fi supus la presiuni. Mă tem că dacă nu va fi Isărescu, va fi cineva mai puţin credibil şi cu mai puţină influenţă", afirmă Blaise Antin, analist la American TCW Group.

Până acum, Mugur Isărescu nu a fost explicit cu privire la intenţiile sale, lăsând să se înţeleagă că vârsta sa ar putea să îi influenţeze decizia.

"Am aproape 70 de ani, nu?", a spus Isărescu în urmă cu un an, lăsând să se înţeleagă că nu are intenţia de a mai continua.

Totuși, atunci când a fost întrebat din nou în luna ianuarie, guvernatorul a spus doar că "Parlamentul va decide" şi "ceea ce contează este ca instituţia să fie solidă".