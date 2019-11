Mugur Isărescu, puternic semnal de alarmă: „Avem cel mai mare deficit bugetar din regiune. Nu toate majorările salariale au fost justificate”

EXCLUSIV ONLINE // Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a atras vineri atenția în conferința de presă în care a fost prezentat Raportul asupra inflației, că deficitul bugetar și dezechilibrul extern din România sunt cele mai ample din regiune.

„Diferența este atât de clară. La ea trebuie să reflectăm. Cehia are surplus bugetar, are surplus în balanța comercială. Ungaria chiar dacă are deficite bugetare le are sub control. Polonia și mai mici. Avem într-adevăr o problemă fiscală. Am semnalat-o nu cu răutate. Multe dintre majorările salariale au fost justificate, dar nu toate, nu peste tot și nu în măsura în care s-au făcut. Acum nu mai ai ce să faci, că s-au dat banii. Ceva lecții trebuie totuși să tragem din 2008 ca să nu repetăm perioada 2008-2009. Aici avem probleme”, a delcarat Mugur Isărescu.

Cu toate acestea, guvernatorul BNR a subliniat că în acest context următorul Guvern nu trebuie să ia măsuri brutale care să creeze șocuri.

„Banca Naționala și-a manifestat punctul de vedere. Nu măsuri brutale, nu trebuie să ne repezim în corecții care să creeze șocuri și nici să descurajăm creșterea economică pentru că atunci chiar întărim caracterul prociclic. Vom accentua deficitele cu un asemenea comportamnet. Am mai văzut tot felul de propuneri. Și x-ulescu vrea sa reducă TVA-ul, dar nu mai încape. Ajustarea să se uite în primul rând la exceptiile din Codul fiscal. Sunt prea multe, dar asta e treaba Guvernului”, a precizat Mugur Isărescu.

În ceea ce privește proiecția Comisiei Europene pentru anul 2021 referitoare la evoluția deficitului, prevăzut la 6,1% din PIB, guvernatorul Mugur Isărescu apreciază aceste date exagerate.

„Este o extrapolare. Un asemenea deficit nu poate să fie luat în discuție. E mai mult decât un pericol. Dar este o extrapolare. Nu cred că putem să discutăm în mod serios despre un asemenea deficit. De regulă nu te iartă piețele și avem o finanțare majoră și de pe piața interna și de pe piața externă. Discuția dacă exista sau nu exista bani, nu este o discuție serioasa pentru noi, pentru profesionisti. Dacă ai deficit categoric ca nu ai bani și atunci te imprumuți. Cei de la Trezoreria statuluim niciodată nu au fost întrebați dacă putem sau nu să ne împrumutăm”, a declarat Mugur Isărescu.

Acesta nu a exclus pe de altă parte varianta ca România să depășească un deficit de 3%.

"Eu cred că nu se va ajunge la acest deficit în mod sigur. Acesta nu înseamnă cu nu va depăşi 3%, dar nu comentez aici că nu sunt eu ministru de Finanţe. Eu nu cred că se va ajunge acolo. Însă în ceea ce priveşte măsurile ele intră, în opinia mea, nu am nici validarea întregului consiliu, e o treabă grea cu ieşirea din prociclicitate. Contain and gradual adjustment. Mai întâi hai să-i liniştim pe toţi ăştia care vor să reducem impozitele, mai sunt. Mai sunt şi e an electoral. Eu am fost într-un an electoral premier şi ştiu cum e. E greu. Trebuie să primiţi ceva. După care hai să încercăm să facem ajustări fără să bruscăm economia", a afirmat Isărescu.