Muncitorii de la Electrolux nu vor să cedeze și spun că, în ciuda dificultăților materiale, vor continua acțiunile sindicale, ei aflându-se în grevă de 18 zile.

Cel mai mare sindicat din Suedia este alături de greviștii de la Satu Mare, potrivit lui Sorin Faur, liderul sindicatului liber “Samus”.

Mai mult, problema salariaților de la Satu Mare va fi ridicată și în board-ul Electrolux.

Oamenii s-au declarat în continuare nemulțumiți de modul în care este tratată greva și de negocieri, așa că au solicitat, din nou, demisia conducerii fabricii.

În ajutarea muncitorilor au fost lansate pentru unitate și solidaritate, scrie presasm.ro.

