Ministrul Economiei, despre informațiile privind retragerea Exxon: Știu că săptămâna viitoare urma să discutăm. Nu luați de bună toate știrile, mai ales pe economie (VIDEO)

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a îndemnat populația că nu ia de bună informațiile comform cărora americanii de la ExxonMobil renunţă la proiectul din Marea Neagră.

Bădălău a declarat, pentru B1 TV, că Exxon a câștigat un perimetru important în offshore și, din câte știe el, săptămâna viitoare urma să discute cu reprezentanții companiei tocmai pentru a stabili detaliile acestei exploatări.

”Nu am văzut această știre, cu toate că am o legătură directă, pentru că eu am în subordine transportul de gaze, prin Transgaz. Știu că săptămâna viitoare urma să ne vedem tocmai pentru a discuta detalii.

Nu luați de bună toate știrile, mai ales pe economie, că aici e Bursa sunt și alte lucruri delicate. Aceste știri câteodată sunt și știri false.

Eu știu că noi avem cu Exxon discuții, au câștigat un perimetru important în offshore în Marea Neagră, urmând să stabilim detaliile vizavi de această exploatare.

Offshore-ul din Marea Neagră eu am spus tot timpul că ne va da atât o independneță energetică, electrică, cât și pe gaz, și sperăm să avem un preț cât mai scăzut. În toată Europa interesul de gaze e foarte mare.

Eu, ca ministru al Economiei, am avut cel puțin zece întrevederi cu companii străine care vor să investească în România în transformarea gazului în energie electrică”, a declarat ministrul Niculae Bădălău, pentru B1 TV.

