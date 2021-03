Nicușor Dan: Nu văd oportună scumpirea prețului gigacaloriei în 2021. Nu vrem să încurajăm oamenii să se debranșeze (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune că nu consideră oportună creșterea prețului gigacaloriei în acest an. Asta pentru că nu vrea ca locuitorii Bucureștiului, deja extrem de nemulțumiți de acest serviciu public, să fie încurajați să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire.

Precizările primarului Nicușor Dan despre posibilitatea de a fi crescut prețul gigacaloriei

Întrebat în conferința de presă de luni, în care a prezentat stadiul în care se află proiectul de buget al Municipalității pentru anul 2021, dacă ar putea să crească prețul gigacaloriei, Nicușor Dan a răspuns: ”În opinia mea, nu este oportun să facem acest lucru în 2021 pentru că există un nivel de insatisfacție majoră față de acest serviciu public și noi, ca administrație, nu vrem să încurajăm oamenii să se debranșeze. Avem o oportunitate cu acest serviciu centralizat de încălzire, faptul că avem aceste rețele existente în care putem să intervenim fără a săpa prin tot orașul. E o oportunitate pentru București. Administrațiile precedente și-au bătut joc de această oportunitate, dar asta este, în opinia mea, singura direcție în care putem să mergem - încălzirea centralizată. Până când nivelul de satisfacție a bucureștenilor și, mai ales, speranța lor pentru o seriozitate în activitatea viitoare nu va crește, nu văd oportună scumpirea prețului gigacaloriei”.

Nicușor Dan, despre bugetul pe 2021: O pondere importantă a ce vom face în acest mandat va veni din bani europeni

De altfel, zona de termoficare se află pe lista investițiilor pentru acest an prevăzute în bugetul Capitalei.

”O pondere importantă a ce vom face în acest mandat va veni din bani europeni. Am propus către Ministerul Fondurilor Europene pentru PNRR proiecte în valoare de 7 miliarde de euro și o parte importantă a acetivității noastre din acest an va fi pe pregătirea acestor proiecte. Vrem să continuăm investiții importante pentru bucureșteni. În primul rând, pe rețeaua de termoficare: avem lucrări fie începute în acest an, fie pentru care procedura de achiziție este în curs, pentru 53 de kilometri de rețea. (...) Pentru prelungirea Ghengea. (...) Pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, avem 12 șantiere deschise și ne mai propunem deschiderea altor 17. Investiții în rețeaua de spitale pe care o gestionăm, în special pe rețeaua de instalații și pe zona de securitate la incendiu. Bani pentru noul plan urbanistic general, bani pentru semaforizare inteligentă și bani pentru digitalizarea Primăriei Capitalei, sistemul de management al documentelor”, a spus Nicușor Dan.

