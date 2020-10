Nicușor Dan: Primăria Capitalei are datorii curente de 3 miliarde de lei. Există în acest moment popriri pe conturi de 70 de milioane de lei

Nicușor Dan a susținut prima conferință de presă, după prealuarea mandatului de Primar General al Capitalei, joi, seară. Noul primar a vorbit despre datoriile pe care le are primăria, despre litigii și despre întrunirile pe care le-a stabilit.

"Am avut azi o prima zi de evaluare a instituției. în primele zile ma voi ocupa de lucrurile urgente și ma voi asigura ca instituția poate să funcționeze. Am avut o evaluare a Direcției Juridice. Am avut o evaluare preliminara care va continua mâine a situației financiare a primăriei. Am avut o discuție aplicată cu toate persoanele implicate pe chestiunea coronavirusului. Maine o sa avem o discuție tehnică pe sistemul de pe termoficare,la cer am invitat și persoane din ELCEN, în afară de cele din companiile subordonate primăriei. O să avem o discuție pe resurse umane și dincolo de continuare discuție pe situația financiară, pe companiile municipale și situația lor și managerială și financiară. Pe evaluarea juridică, Primăria Capitalei are în momentul de față avem 6000 de litigii, ceea ce înseamnă că ceva nu funcționează la nivel administrativ în interiorul instituției. O sa avem în zilele următoare o repartizare pe cazuri pe tipuri de litigii pe care Primăria Capitalei le are Am confirmat ceea ce știți, că exista o uriașă întârziere pe chestiunea proprietății, în linii mari suntem la jumătatea drumului pe dosarele de retrocedare pe care le avem în gestiune.

Situația financiară este cea de care am vorbit în campania electorală. În linii mari, Primăria Capitalei și instituțiile din subordine, mai puțin campaniile au datorii curente de 3 miliarde de lei la acest moment. Estimarea de buget pentru 2020 este de 4 miliarde de lei, adică venituri și cheltuieli. Nu am pus la această datorie și o să avem suma mâine, care sunt datoriile companiilor, altele decât Primăria Capitalei și administrațiile din subordine. Cam atât despre situația financiară. Am vorbit cred ca de doi ani, că nu poți după ce ani de zile ai încasat 4 miliarde, nu poțio să vi să spui că vei încasa 7 miliarde, vei încasa tot 4 miliarde. Vei acumula datorii care te vor duce în situația de risc de incapacitate de plată. Există în acest moment popriri de 70 de milioane de lei pe conturi ale primăriei.

În ceea ce privește chestiunea coronavirsului am avut invitați din ministerul Sănătății, DSP, DSU, reprezentanți ai instituțiilor care asigură ordinea publică, Poliția Național, Locală, Jandarmerie, reprezentanți ai Ambulanței Bucuresti- Ilfov, ai ASSMB-ului, care coordonează spitalele municipalității, ai direcției de asistență socială. O primă observație este că multe nu au colaborat între ele și mă voi asigura că o să colaborez de acum încolo. Am abordat situația spitalelor, existe și necesar pentru coronavirus, a ambulanței și SMURD-ului, chestiune testării, ce se poate face și ce este necesar să facem în săptămânile următoare, adică către ce categorii de oameni ne vom duce cu testarea în săptămânile următoare.

Spre deosebire de bucureșteni, care au înțeles să respecte regulile, în special porturile măști, unde sunt locuirile în care încălcarea acestor reguli e cea mai frecvență și cum putem să acționăm, mai bine. Am abordat și chestiunea socială, cum să facem ca măștile care există deja să ajungă la persoanele vulnerabile care au nevoie de ele și cum sa facem ca persoanele care au nevoie de asistență socială să o primească la domiciliu și să nu se expună.

Reiterez angajamentul meu de a mă ocupa de acestă problemă, cu toate instituțiile implicate pentru că este principala provocare pe care Bucureștiul o are azi" a declarat el.