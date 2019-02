Nike a pierdut aproape DOUĂ MILIARDE $ în câteva ore: Momentul care i-a costat ENORM pe americani (VIDEO)

A fost şoc total, acum două zile când fanii baschetului din SUA şi-au ţinut respiraţia la momentul accidentării lui Zion Williamson, cea mai mare promisiune din NCAA, campionatul universitar din SUA.

Zion Williamson, un munte de om la doar 18 ani, a alunecat şi s-a accidentat la genunchiul drep tîn timpul meciului dintre Duke şi North Carolina, două dintre cele mai importante echipe la acest nivel. Nedoritul incident a venit după ce gheata pe care o purta la piciorul stâng s-a rupt efectiv şi l-a făcut pe baschetbalistul de la Duke să-şi piardă echilibrul, scrie Digisport.

Momentul i-a costat scump pe cei de la Nike, producătorul al căror ghete le purta Zion. Cel mai talentat jucător din NCAA a încălţat un model Nike PG 2.5, personalizat pentru starul lui Oklahoma City Thunder, Paul George, unul dintre favoriţii la titlul de MVP în acest sezon din NBA.

De altfel, potrivit presei americane, George i-a contactat pe oficialii Nike pentru a le cere explicaţii legat de ceea ce s-a întâmplat.

