O companie americană a pariat 172 milioane de dolari pe UiPath şi a câştigat 5,9 miliarde de dolari

Firma de venture capital Accel a pariat 172 milioane de dolari pe UiPath, producătorul de software înfiinţat în România, şi a câştigat 5,9 miliarde de dolari. Compania americană a început ziua de miercuri cu un pachet de acţiuni cu o valoare de 5,9 miliarde de dolari pe baza preţului de listare a titlurilor UiPath. Datele oficiale arată că Accel a vândut o mică parte din acţiunile sale dar chiar şi aşa Accel a beneficiat de pe urma avansului de 23% înregistrat de acţiunile UiPath pe parcursul şedinţei de tranzacţionare, scrie Bloomberg.

UiPath a intrat în radarul Accel prin intermediul investitorului său inițial, Earlybird Venture Capital din Berlin, care a alertat biroul Accel din Londra. Apoi a început curtarea lui Daniel Dines.

„L-am urmărit pe tot globul”, a reamintit Rich Wong, partener Accel inclusiv la București, unde a fost fondată compania și încă mai are majoritatea angajaților săi, și la o conferință tehnologică la Tokyo. UiPath are sediul în New York.

Deși firmele de risc din Silicon Valley doresc acum să evidențieze investițiile pe care le-au făcut în afara Silicon Valley, Wong a adoptat această tendință mult mai devreme decât majoritatea. Printre succesele firmei sale se numără Atlassian Corp., o companie de software fondată în Australia și Spotify Technology SA, serviciul de streaming de muzică cu sediul în Suedia. Wong este, de asemenea, membru al consiliului de administrație al Instabug Inc., o companie egipteană acum cu sediul în San Francisco, care monitorizează performanța aplicațiilor.

„Venind dintr-o țară relativ mică, venind dintr-un loc care părea relativ puțin probabil să vină o mare companie de tehnologie, suntem atrași de acest tip de companie”, a spus Wong. „Din ce în ce mai mult, Silicon Valley nu este definită de geografia fizică, ci de o mentalitate”.

Marţi, UiPath a reuşit să vândă 23,89 milioane de acţiuni la un preţ de 56 dolari per acţiune. Din acţiunile vândute, 9,4 milioane au venit de la UiPath şi aproximativ 14,5 milioane de la investitorii actuali. În urma acestui IPO, UiPath este evaluat la 29 de miliarde de dolari.

UiPath vrea să se extindă după ce în perioada pandemiei mai multe companii au devenit interesate să îşi automatizeze procesele pentru a reduce costurile. Directorul general, Daniel Dines, declara recent că actualii clienţi ai UiPath din sectoarele de retail, sănătate şi finanţe utilizează serviciile companiei pentru a face faţă unei modificări semnificative a cererii provocată de pandemia de coronavirus.