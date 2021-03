O treime din produsele alimentare din UE sunt fabricate în dublu standard. Cristian Bușoi: În cazul vaccinurilor anti-COVID nu putem întâlni această situație deoarece ele sunt distribuite la nivel european centralizat (VIDEO)

O treime din produsele alimentare din UE sunt fabricate în dublu standard, arată un amplu studiu al Centrului Comun de Cercetare, serviciu intern al Comisiei Europene. Aproape 1400 de produse din 19 state membre au fost verificate. Experții au decoperit că în cazul multor produse ambalajul era același, dar compoziţia diferită. Mai mult, diferenţele senzoriale sunt clar vizibile acolo unde există diferenţe mari în compoziţia produsului. Gustul și mirosul erau diferite. Studiul și implicațiile sale au fost explicate de europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, pentru B1 TV.

