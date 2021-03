Oportunitate pentru investitori: Criptomoneda de care nu ai auzit, a explodat

Criptomonedele au început să prindă din ce în ce mai mult teren în rândul publicului larg. Bitcoin este cea mai cunoscută, urmată de Ethereum. În schimb, există monede virtuale care au înregistrat o creștere fulminantă în ultima vreme. Printre acestea, Zilliqa.

Față de luna octombrie a anului trecut, Zilliqa a crescut de peste 10 ori, de la 1,6 cenți americani la 17 cenți. Nu înseamnă foarte mult 17 cenți, însă volatilitatea monedelor vituale este binecunoscută. Zilliqa este o monedă de urmărit, care ar putea crește enorm în următoarele luni sau ani.

Avantajele monedei virtuale Zilliqa

Pe lângă prețul extrem de redus, Zilliqa are un mare avantaj în comparație cu Bitcoin. Are în spate un blockchain care permite procesarea a peste 2.800 de tranzacții pe secundă, în timp ce Bitcoin permite doar 5. De asemenea, Ethereum are o putere de procesare de 15 tranzacții pe secundă.

Zilliqa a atins recordul în 2019, când a ajuns la 23 de cenți. De atunci, valoarea sa a oscilat sub 2 cenți. În schimb, în ultima săptămână a crescut cu 50%.

Zilliqa a apărut în 2018, spre deosebire de Bitcoin, care a apărut în urmă cu 11-12 ani. În prezent, are o capitalizare de 1,87 miliarde de dolari, de 500 de ori mai mică decât Bitcoin și este mai ieftină de 280.000 de ori decât un Bitcoin.