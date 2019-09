EXCLUSIV // Unul dintre subiectele de discuție în cadrul celei de-a a doua ediție a International Business Forum – IBF 2019 a fost tehnologia de tip Smart city și modul în care aceasta schimbă instituțiile și comunitățile locale. Unul dintre moderatorii discuțiilor, Cristina Florescu, director operational în cadrul Asociației Române pentru Smart City și pentru Mobilitate a explicat în exclusivitate pentru B1.ro care sunt oportunitățile pe care investițiile în tehnologia de tip Smart City le creează.

“Când vorbim despre Smart City trebuie să ținem cont de faptul că tehnologia nu este un scop, ci doar un instrument. Mult mai important este cetățeanul. De fapt, acest concept pune cetățeanul în mijlocul comunității în care acesta trăiește, practic Smart City nu este o singură tehnologie, ci o tehnologie care poate fi implementată în orice domeniu de către instituțiile de stat pentru ușurarea vieții cetățenilor și pentru optimizarea resurselor. Se întâmplă niște lucruri în România. Avem 330 de proiecte implementate la nivel național. În urmă cu câțiva ani nu puteam vorbi despre așa ceva. Orașele mari încep să prindă din urmă metropolele din alte țări”, a declarat Cristina Florescu.

Ea a prezentat care sunt în acest moment în România cele mai importante proiecte care vizează dezvoltarea tehnologiei de tip Smart City.

“S-au anunțat niște proiecte mari. La Cluj se va construi un oraș smart de la zero, lipit de Cluj-Napoca, pe domeniu primăriei, care va crea 20.000 de locuri de muncă și va putea găzdui 100.000 de oameni. Este vorba despre un proiect în valoare de 500 milioane de euro. La Iași s-a anunțat un oraș foarte mare, în zona industrială din oraș care momentan nu mai este folosită se va transforma de la zero. Un proiect cu valoare aproximată de 1,3 miliarde de euro. Chiar și orașele mici încep să investească în tehnologie de tip Smart City. Râmnicul Vâlcea are în valoare de peste 30 de milioane de euro în plan. E în proces de obținere finanțare. Toată lumea vrea să investească în proiecte eco, piste pentru biciclete, autobuze electrice. Începem să conștientizăm răul pe care îl realizăm mediului înconjurător”, a conchis Cristina Florescu.