Orban, despre sprijinirea firmelor care își continuă activitatea în timpul pandemiei: Suntem în analiză. Spațiul bugetar pe care îl avem la dispoziție e aproape egal cu zero (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, că Guvernul analizează posibilitatea de a oferi ajutoare companiilor care își continuă activitatea în timpul pandemiei de coronavirus.

Întrebat de reporterul B1.ro dacă este luată în considerare ajutorarea firmelor care continuă să își desfășoare activitatea în această perioadă, premierul a răspuns: ”Suntem în analiză. Realitatea e că România se afla într-o situație bugetară dificilă înainte de izbucnirea epidemiei: mari dezechilibre, un deficit bugetar de 4,6% din PIB. Spațiul bugetar pe care îl avem la dispoziție e aproape egal cu zero, e foarte restrâns. Cresc cheltuielile, scad veniturile. Dacă scădem taxe și impozite, posibil să nu mai avem spațiu de manevră”.

”Am creat instrumente pentru IMM-uri care ajută companiile care se mișcă, care au nevoie de capital. Vom căuta soluții și pentru companiile mari, cum a fost stimulentul pentru Rabla – 60.000 de unități. Și în alte domenii căutăm diverse pârghii de stimulare”, a mai spus Ludovic Orban.

