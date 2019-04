Exclusiv online

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a părut surprins de problemele ridicate de mediul afaceri cu privire la OUG 114, el având informații de la Guvern că consultările au avut deja loc, a declarat pentru B1.ro Florin Jianu, președintele Consiliului IMM-urillor, pe marginea Forumului European al Antreprenorilor, de miercuri.

"Am avut o întâlnire cu domnul Tăriceanu, Coaliția pentru Dezvoltarea României, una dintre principalele organizații ale mediului de afaceri a avut o întâlnire în care i s-au explicat care au fost problemele și a părut surprins de problemele ridicate. Dansul, din cat primise informații de la Guvern, credea ca aceste consultări avuseseră loc inainte", a precizat Florin Jianu.

Întrebat ce anume ar trebui eliminat din OUG 114 "a lăcomiei", Florin Jianu a precizat ca: "Într-un cuvânt, daca ar fi sa caracterizez, as spune amatorism. Amatorism economic care costa România, pe romani, pe antreprenori, instituțiile statului. Uitați-vă la creșterea prețului la energia electrica, la gaz... Afectează și instituțiile de stat, școlile, agențiile... "

OUG 114 se va modifica din nou

În plus, președintele Consiliului IMM-urillor a indicat ca OUG ar putea suferi o noua modificare.

"Nu poți sa ieși cu o OUG între Crăciun și Revelion, sa spui ca e cel mai curajos act administrativ din ultimii 30 de ani, după care sa vii cu o modificare.

După care am înțeles ca urmează o alta modificare. Pentru ca e o problema acolo pe care am ridicat-o încă de la început, legata de zilier și pe care vor s-o corecteze", a declarat Florin Jianu.

"Dar problemele sistemice raman: legate de impozitarea băncilor, de prețul la energie (...). Deja băncile discuta și rediscuta contracte, dobânzile cresc, primim foarte multe semnale în acest sens, nu doar din partea intreprinderilor mici, și a celor medii", a completat Florin Jianu.

Întrebat daca crede ca vor mai avea loc consultări cu mediul de afaceri privitor la OUG 114, Florin Jianu a precizat ca: "Nu știu. Ce am văzut public e ca exista o ruptura la nivel guvernamental".