Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, vineri dimineaţă, în debutul şedinţei de guvern că executivul va adopta proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care se modifică OUG 114.

Prin noul OUG adoptat de către Guvern se prevede scoaterea indicelui ROBOR din calculul dobânzilor pentru creditele românilor şi înlocuirea acestuia cu un nou indicator.

"ROBOR va fi înlocuit cu un indicator calculat pe baza tranzacțiilor interbancare care se publică pe site-ul BNR. Se aplică doar creditelor contractate de populație. În ceea ce privește taxa anuală pe active financiare datorată de instituțiile bancare se ajustează mecanismul prin restrângerea bazei de impozitare pe activele financiare, reducerea până la 0 a taxei în funcție de creditele acordate sectorului nefinanaciar și ajustarea dobânzilor la credite și depozite. Taxa va fi calculată de fiecare instituție bancară cu regularizarea. Termenul de regularizare a acesteia este 25 august", a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a sublinat că această măsură se va aplica şi creditelor în derulare

O altă măsură aplicată prin modificările la la OUG 114 o reprezintă amânarea obligării administratorii de fonduri de pensii private din Pilonul 2 de a majora capitalul social.

"Legat de Pilonul II de pensii au avut loc discuții. Se suspendă până la 31 mai 2019 aplicarea reglementărilor privind cerințelor de capital pentru administratorii fondurilor de pensii. După 1 iunie 2019 cotele de capital obligatoriu trebuie plătite până la 31 decembrie 2019", a arătat Dăncilă.

Guvernul a menţinut plafonarea preţurilor la gaze şi energie.

"În domeniul energiei am adus clarificări. Se menține plafonarea prețurilor pentru consumatorii casnici, concomitent cu renunțarea pentru consumatorii industriali", a declarat premierul.

Ordonanţa de urgenţă 114, adoptată de Guvern între Crăciun şi Revelion, a stârnit reacţii vehemente de protest în piaţa economică din cauza măsurilor dure implementate fără a fi discuate în prealabil cu cei din piaţă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.