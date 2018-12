Ce se întâmplă cu Pilonul II de pensii: Prevederile din controversata Ordonanță de urgență a Guvernului (VIDEO)

Guvernul a adoptat vineri seara ordonanța de urgență prin care se introduc noi taxe și prin care se modifică, printre altele prevederile referitoare la pensiile private.

”În ceea ce privește Pilonul II pensii contrar unor opinii nu s-a redus contribuția. Ea a rămas la 3,75%. (...) Contribuția medie pe lună pe fiecare persoană a fost de 153 de lei pe 2017 și 159 de lei pe 2018. Nu s-au redus contribuțiile, dar s-au redus comisioanele. Comisionul de administrare de 2,5% a fost redus de la 2,5% la 1%, în condițiile în care și acest 1% se va împărți între administratorii de fonduri de pensii private - 0,5% și Casa Națională de Pensii - 0,5%. Celălalt comision de 0,05% pe lună a fost înlocuit cu un comision care variază de la 0,02% pe lună la 0,07% pe lună, în funcție de performanța acelui fond”, a anunțat consilierul premierului Dăncilă, Darius Vâlcov, la finalul ședinței de Guvern.

Potrivit prevederilor noii ordonanțe, un participant la un fond de pensii private poate alege, pe baza unei cereri individuale, să se transfere la sistemul public de pensii, dar nu mai devreme de cinci ani de participare la acel fond.

