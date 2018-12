Ce conține Ordonanța care aruncă economia în aer: Teodorovici și Vâlcov au prezentat prevederile OUG adoptate de Guvern (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, au prezentat, vineri seară, principalele prevederi ale Ordonanței de urgență care impune noi taxe companiilor și mărește altele existente. OUG a fost adoptată vineri de Guvern în ciuda reacțiilor venite din partea specialiștilor care au avertizat că o astfel de măsura va arunca economia românească în haos.

”Astăzi a fost adoptat un act foarte aștept de români și de cei cu capital autohton. Actul normativ conține un set de măsuri care are scopul de a crește bunăstarea românilor și stimularea investițiilor. Luăm aceste măsuri în urma unei analize riguroase și comparând situația cu alte state din UE și cu media din UE”, a declarat Eugen Teodorovici.

”O primă măsură este propunerea de a înființa un fond privind dezvoltarea a 31 de stațiuni balneare de interes național pentru care, în bugetul anului viitor vom prevedea o sumă de 310 milioane de lei. (...) Un alt mecanism foarte important este cel legat de înființarea unui fond de dezvoltare și investiții prin care vom susține finanțarea proiectelor de dezvoltare ale comunităților locale, precum și a universităților. (...) Bugetul acestui fond este de aproximativ 10 miliarde de euro și este gestionat de Comisia de strategii și prognoză. (...) Un aspect foarte important este cel legat de introducerea unui mecanism ce are în vedere protejarea populației și a firemelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale băncilor, în cazul unui nivle al ROBOR-ului mai mare de 2%. (...) Există practici incorecte față de populație, față de economia reală. (...) O să vă dau câteva exemple care suțin o asemenea măsură. În România, randamentul capitalului în sectorul bancar este de peste 21%, practic de 3 ori față de media în UE, de 7%. De asemenea, în România este cea mai mare diferență din spațiul european între dobânda la credite și cea la depozite. (...) În aceeași ordonanță se propune pentru anul 2019, aplicarea de la 1 septembrie a unui punct de pensie majorat, cu trei luni în avans, astfel încât punctul de pensie va crește de la 1.100 de lei la 1265, iar pensia minimă de la 640 de lei la 704 lei. (...) Se menține în 2019 sistemul privind voucherele din sistemul bugetar la același plafon de 1.450 de lei. (...) Devansarea aplicării creșterilor salariale pentru cadrele didactice din anul 2022 la 1 septembrie 2020”, a anunțat Eugen Teodorovici.

