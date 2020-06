(P) DENT ESTET anunță o creștere de 34% a cifrei de afaceri pentru anul 2019. Al 14-lea an de creșteri consecutive și de menținere a poziției de lider

(P) Grupul de clinici stomatologice DENT ESTET, cu o tradiție de 21 de ani în stomatologia din România, anunță o creștere de 34% a cifrei de afaceri pentru anul 2019, consolidându-și poziția de lider deținută pe piața de profil, la nivel național.

Același trend pozitiv îl înregistrează și clinicile DENT ESTET și DENT ESTET 4 KIDS din Sibiu, care, la doar un an de la inaugurare, au stabilizat o echipă de medici dentiști, atent selecționată, ce tratează cu succes cazuri dentare complexe din toată regiunea centrală a României.

Rezultatele financiare din Sibiu, după un singur an de la deschiderea clinicilor locale, au depășit deopotrivă previziunile financiare, cât și numărul de pacienți adulți și copii care au accesat serviciile clinicilor.

“Evoluția DENT ESTET și performanțele care ne depășesc previziunile anual, ne demonstrează că strategia de dezvoltare națională pe care o implementam împreună cu DENT ESTET reprezintă un demers ce trebuie continuat pentru că pacienții români au nevoie de servicii de stomatologie integrate, pe care le pot accesa ușor la nivel local. De aceea, suntem implicați și susținem inițiativele care stimulează dezvoltarea pieței de stomatologie și au ca obiectiv sănătatea pacientului pe termen lung”, spune Mihai Marcu, Președintele Consiliului de Administrație MedLife.

Evoluție pozitivă pentru toate liniile de business ale DENT ESTET în 2019

În ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri la nivelul liniilor și diviziilor de business (clinicile pentru adulți, clinicile exclusiv pentru copii, laboratorul dentar), DENT ESTET înregistrează creșteri de 43% în cazul clinicilor dentare pentru adulți și de peste 50% pentru serviciile oferite de laboratorul dentar digital ASPEN.

„Anul 2019 a fost un an care ne-a adus performanțe în toate ariile de expertiză din cadrul grupului DENT ESTET. Este anul în care ne-am consolidat și echipa de medici din Sibiu cu sprijinul medicilor aduși din București, pentru a împărtăși din experiența dobândită în cei peste 21 de ani de activitate în domeniu. Dinamica activității din clinicile din Sibiu a fost confirmarea că sibienii aveau nevoie de un centru integrat de stomatologie și de tratamente dentare complexe, realizate în condiții de maximă siguranță. Faptul că am reușit să devenim alegerea principală a comunității locale, ne onorează și ne responsabilizează în egală măsură”, declară dr. Oana Taban, CEO și Fondator al grupului DENT ESTET.

Ritmul accelerat de dezvoltare este susținut și de creșterea incidenței tratamentelor de reabilitare orală cu implant dentar și lucrări protetice premium (fațete și coroane dentare). Astfel, în 2019, numărul total al implanturilor dentare a crescut cu 89%, susținut, în principal, de soluțiile dentare de tip premium, Nobel Biocare și Straumann, cu o dinamică pozitivă de peste 200%.

De asemenea, în grupul de clinici DENT ESTET se observă o evoluție ascendentă a numărului de cazuri complexe tratate, ceea ce înseamnă că pacienții au înțeles importanța unui tratament complet pentru sănătatea organismului pe termen lung. Cazurile complexe, respectiv cele care implică pierderea timpurie a dinților, urmată de apariția unor resorbții osoase accentuate, au crescut în 2019 cu 39% față de anul anterior, la nivelul tuturor clinicilor DENT ESTET pentru adulți.

DENT ESTET 360 Safety - protocoale atent elaborate de protecție, sterilizare și dezinfecție

DENT ESTET 360Safety reprezintă un set complet de reguli și măsuri riguroase de control al infecțiilor în cabinetul dentar, pe care, în contextul pandemiei, l-am dezvoltat suplimentar, respectând reglementările legale în vigoare. Astfel, pacientul rămâne în siguranță la fiecare vizită în clinică.

În condițiile atipice ale primului semestru al anului 2020, conform unei evaluări interne, pacienții DENT ESTET nu prezintă rezerve cu privire la vizitele la stomatolog și își continuă tratamentele dentare amânate pe timpul pandemiei.

O măsură suplimentară de siguranță introdusă de DENT ESTET, cu sprijinul Medlife, o reprezintă testarea rapidă pentru determinarea anticorpilor de IgG pentru personalul medical, dar și testarea pacienților cu tratamente stomatologice complexe, cu cel puțin 48 de ore înainte de a fi realizată procedura, prin metoda moleculară RT-PCR, considerată gold standard pentru identificarea virusului SARS CoV2.

Planuri de dezvoltare

Anul 2020 marchează 4 ani de când s-au pus bazele unui parteneriat solid cu MedLife, care a reprezentat și startul evoluției accelerate a grupului de clinici de stomatologie pentru a atinge un nou stadiu al dezvoltării și inovației in acest domeniu.

„Baza parteneriatului cu MedLife au reprezentat-o, de la început, încrederea ridicată și libertatea de a implementa strategia de management a DENT ESTET așa cum am avut-o de la înființarea primei clinici. Iar faptul că le-am oferit pacienților continuitate și am păstrat aceleași standardarde de calitate ne-a validat, încă o dată, relația pe care am construit-o cu aceștia de-a lungul timpului. Ne bucurăm că împreună cu MedLife le oferim expertiza a doi lideri incontestabili pe piața medicală, care își potențează serviciile și acționează sub umbrela unui sistem integrat”, spune dr. Oana Taban, CEO și Fondator al grupului DENT ESTET.

DENT ESTET prospectează în continuare piața de stomatologie pentru strategia de extindere a grupului la nivel național. Deciziile adoptate la nivelul strategiei de dezvoltare vizează reluarea proiectelor pe măsură ce lucrurile revin la normal.

Grupul DENT ESTET este cea mai complexă rețea de stomatologie din România și include 10 clinici, 3 centre integrate de radiologie digitală, primul și singurul departament ATI dintr-o clinică dentară din România, cu o echipă de 14 specialiști în anestezie, 4 studiouri foto Future Smile Design, 4 cabinete de psihologie și un program educațional de management medical. Suprafața totală a spațiilor depășește 3.600 metri pătrați. În 2019, DENT ESTET a lansat Masterplanul DE Implantologie Digitală oferind pacienților garanții extinse, prin acces la tehnologii high-tech integrate, printre care: echipamente laser revoluționare (Waterlase, Biolase), scannerul intra-oral 3Shape Trios Real Color, soft de ghidare digitală (3 Shape Implant Studio), centrifuga ORGF, Future Smile Studio - studio de diagnostic 3D, laborator dentar digital și laborator de radiologie digitală.

Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din țara noastră, care deține 60% din acțiunile companiei. 40% din companie este deținută în continuare de către fondatorul DENT ESTET, dr. Oana Taban, care se ocupă integral, împreună cu personalul dedicat, de managementul clinicilor.