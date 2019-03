Spania a fost zguduită recent de proteste masive, care au avut loc în numeroase oraşe în ţară. Oamenii au ieșit în stradă în decembrie anul trecut și au cerut recalcularea pensiilor, îndemnând la ocuparea drumurilor, după modelul "vestelor galbene" din Franţa.

Pe Gran Via, principalul bulevard de la Madrid, mii de pensionari au cerut "pensii demne". Ei au solicitat ca aceastea să nu fie mai mici de 1.080 de euro pe lună.

”Azi, mulţi dintre copiii mei emancipaţi primesc un ajutor din partea mea, deşi am o pensie sub 900 de euro”, a declarat o fostă şoferiţă de taxi, Mari Carmen Velarde, în vârstă de 73 de ani, potrivit AFP, citată de news.ro.

”Fiica mea este plătită cu 500 de euro pentru un serviciu după-amiaza şi plăteşte 450 de euro chirie, aşa că atunci când fac cumpărături cumpăr pentru doi şi locuiesc împreună cu unul dintre fiii mei”, a mai spus femeia.

”Aş vrea ca spaniolii să fie mai revoluţionari, ca francezii, însă fără agresivitate. Mi-aş pune vesta galbenă, dar fără să sparg vreo vitrină”, a precizat pensionara.

Mulţi dintre aceşti manifestanţi au ținut să le amintească politicienilor că nouă milioane de pensionari spanioli au o mare putere electorală.

Potrivit ministrului spaniol al Muncii, pensia medie a atins în noiembrie 1.106 euro pe lună, o creştere cu 3,4% faţă de anul trecut.

Însă, ”aici sunt peste trei milioane de pensionari care primesc mai puţin de 400 de euro pe lună, iar de aceea noi reclamăm o pensie minimă de 1.080 de euro pe lună”, a afirmat un fost muncitor în construcţii, Angel Luis Parra, în vârstă de 62 de ani.