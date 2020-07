Piaţa gazelor este liberalizată complet din 1 iulie. Ce se întâmplă cu tarifele consumatorilor casnici (VIDEO)

Începând cu data de 1 iulie se liberalizează piaţa gazelor naturale. Asta înseamnă că prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ci se vor forma liber pe piaţă, în funcţie de cerere şi ofertă. Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale.

Potriviti ANRE toţi consumatorii casnici trebuiau să identifice oferta de furnizare care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie, până la data de 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial.

Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale, dintre cei licențiați de către ANRE. Pentru a vedea care dintre ofertele din piaţă este mai avnatajoasă pentru ei consumatorii au la dispoziţie 3 modalităţi:

Metodele de alegere a furnizorului de gaze naturale sunt următoarele:

- acceptarea unei oferte publicate de către un furnizor, pe care clientul o consideră mai avantajoasă;

- solicitarea, de la oricare furnizor, a unei oferte privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare, în vederea negocierii acestora, după caz;

-selectarea furnizorului prin licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.

De altfel, pentru a veni în sprijinul consumatorilor, ANRE a inclus în site-ul propiu un comparator de oferte ale furnizorilor de gaze naturale din fiecare oraș.

Pentru București de exemplu, prețul de furnizare a gazelor este cuprins între 85.5 lei și 295 de lei pe megawatt.

“Trebuie să încercăm ca pe piață să fie cât mai mulți jucători pentru că avem resurse de gaze la Marea Neagră și trebuie să le introducem în circuitul economic cât mai repede așa toți cosumatorii vor avea de câștigat”, a declarat Cristian Păun, directorul Societății Române de Economie.

În cazul în care nu aţi optat pentru un nou furnizor de gaze naturale, rămâne valabil contractul actual de furnizare, la preţul care v-a fost comunicat în lunile mai şi iunie.

ANRE recomandă recomandă clienţilor casnici să analizeze cu mare atenție ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al altor condiţii comerciale.

Abia după aceea trebuie începute demersurile pentru schimbarea furnizorului.

