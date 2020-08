Președintele HORA: România este singurul stat din Europa în care restaurantele sunt închise în interior. Studiile arată că restaurantele nu sunt în zona de risc înalt de infectare cu coronavirus (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunţat că în cursul acestei săptămâni Guvernul va decide dacă se vor redeschide restaurantele. Hotărârea depinde de analizele specialiştilor, dar redeschiderea trebuie luată în discuţie pentru că se apropie sezonul rece, spune prim-ministrul. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Daniel Mischie, preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), a declarat că experiența altor state arată că redeschiderea restaurantelor nu a adus o creștere semnificativă a numărului cazurilor de infectare cu noul coronavirus.

Întrebat cum crede că se vor respecta măsurile de prevenție în interiorul restaurantelor, președintele HORA a răspuns: ”În discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile centrale și locale, am expus trei variante. În primul rând, practica europeană, dacă ne uităm în Europa, România este singurul stat în care restaurantele sunt închise în interior, în toate celelalte state restaurantele funcționează, respectând anumite protocoale sanitare. Pe de altă parte, redeschiderea teraselor nu a adus o creștere a numărului oamenilor infectați cu COVID, ceea ce înseamnă că nu există nicio legătură între această industrie și creșterea numărului de persoane infectate cu COVID. Mai mult, studiile arată că restaurantele nu sunt în zona de risc înalt, ci în zona de risc mediu. Al treilea lucru, poate cel mai important, este că astăzi noi nu vorbim despre proprietarii din această industrie, ci de 200.000 de oameni care lucrează în această industrie și alți 200.000 care lucrează în industrii pe orizontală, care asigură produse și servicii, materii prime pentru această industrie și al căror loc de muncă este pus în pericol”.

Totodată, Daniel Mischie a subliniat faptul că măsurile privind redeschiderea restaurantelor sut pregătite încă de la jumătatea lunii iulie de către reprezentanții industriei, Guvern și specialiștii din domeniul sănătății.

”Măsurile pentru împiedicarea răspândirii virusului care ar trebui puse în aplicare odată cu redeschiderea restaurantelor sunt făcute încă de pe data de 15 iulie. Ele trebuie să fie foarte simple și, în general, consolidate pe cele trei reguli de aur: distanțare – noi am propus Guvernului ocuparea în ritmul o masă da, o masă ba, în așa fel încât să nu avem discuții la centrimetri cu cei care verifică respectarea acestor reguli –, portul măștii în restaurant în momentul în care restaurantul este tranzitat pentru anumite facilități și portul obligatoriu al măștii de către cei care lucrează în restaurant și o igienă corectă a mâinilor”, a mai precizat președintele HORA.

De asemenea, întrebat dacă, din punctul său de vedere, în momentul în care se vor redeschide restaurantele, patronii vor fi nevoiți să reducă prețurile pentru a atrage clienții, Mischie a răspuns: "Cred că proprietarii de restaurante, împreună cu angajații vor acționa conform principiilor economice. (...) Nu se pune problema ca în această industrie să avem creșteri de preț".

