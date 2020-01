Saxo Bank: Tensiunile din Orientul Mijlociu duc la creșterea prețurilor petrolului și aurului

Ole Hansen, Director Strategie mărfuri Saxo Bank, a precizat că redresarea de o lună a aurului și mai ales a petrolului s-a prelungit în urma atacului american asupra unui general iranian de la Bagdad.

FANII LUI FUEGO SUNT ÎN LACRIMI! ANUNȚUL I-A LUAT PRIN SURPRINDERE: ASTA E SINGURA LUI SALVAR E

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscul întreruperilor de rezerve în timp ce investitorii se refugiază spre aur pe măsură ce stocurile scad și apar presiuni inflaționiste, potrivit acestuia.

CUTREMUR LA PRO TV! ANDREEA ESCA, ÎN SCAUN CU ROTILE! ACCIDENTUL A FOST CUMPLIT (GALERIE FOTO)

“Coșul Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Organizației Națiunilor Unite (FAO) de 55 de mărfuri alimentare cheie a crescut cu 10% de la an la an în noiembrie, următoarea actualizare, pentru decembrie, fiind așteptată săptămâna viitoare. Dat fiind că țițeiul este, în prezent, în creștere cu peste 30% de la an la an, perspectiva pentru creșterea inflației prin costuri de producție mai mari nu face decât să susțină perspectiva prețurilor mai ridicate ale aurului.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! CORINA CHIRIAC ȘI ADRIAN ENACHE AU DAT VESTEA CEA MARE: SUNT OFICIAL ÎMPREUNĂ! NU SE MAI ASCUND (GALERIE FOTO)

Faza de corecție a aurului în urma creșterii la 1557$/uncie din luna septembrie a anului trecut a reușit să producă doar o corecție slabă de 38,2%. Mai ales performanța din luna decembrie, când indicii americani pentru stocuri au atins maxime record și obligațiunile și stocurile din piețele emergente au fost cumpărate, a fost impresionantă. A subliniat concentrarea tot mai intensă asupra inflației și a dolarului care a dat semne de scădere luna trecută.

În urma trecerii peste pragul de 1518$/uncie, aurul are din nou în vedere testarea vârfului menționat din septembrie. Dat fiind că piața este deja în mișcare, cele mai recente evenimente de la Bagdad au accelerat evoluția către provocarea vârfului menționat. O depășire a acestuia, folosind extensiile Fibo, ar aduce în centrul atenției valorile de 1589$/uncie și 1622$/uncie”, a declarat Ole Hansen, conform financialintelligence.ro.