Preţul argintului a crescut luni cu 8%. Este cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani

Prețul argintului a crescut luni, pe măsură ce boomul alimentat de Reddit în stocurile foarte scurtate pare să se revărse pe piața metalelor. Futures-urile pe argint au crescut cu 8% până la 29,06 dolari pe uncie, marcând cea mai mare urcare de o zi în argint pe NYMEX din cel puțin 2013. Contractele s-au tranzacționat cu 11% mai mult, cu 30,35 dolari pe uncie, mai devreme în ziua respectivă, cel mai înalt nivel din 15 februarie 2013.

Creşterea de luni continuă evoluţia pozitivă a metalului şi a titlurilor care au legătură cu argintul. iShares Silver, un fond de investiţii prin intermediul căruia investitorii obişnuiţi pot face cu uşurinţă plasamente care urmăresc preţul argintului, a urcat luni cu 8,1%, după un avans de 6% săptămâna trecută.

Stocurile miniere de argint Coeur Mining și Pan American Silver au crescut luni cu 23,1%, respectiv 12,1%. Cei doi au crescut cu 16,9%, respectiv 14,7%, joi și vineri, scrie CNBC.

Creșterea cererii de argint pare să fie legată de comercianții cu amănuntul din forumul Reddit WallStreetBets, care a contribuit la stimularea activității de tranzacționare în acțiuni puternic scurtate, cum ar fi GameStop și AMC Entertainment, în ultimele săptămâni.

Duminica seară, forumul avea mai multe fire active dedicate argintului, iar sintagma „#silversqueeze” era, de asemenea, în tendințe pe Twitter.

“Este o țintă foarte diferită, dar faptul că poți muta argintul, o piață atât de mare, este o indicație pentru toată lumea că trebuie să ia în serios aceste noi tehnici”, a spus consilierul șef economic Allianz, Mohamed El-Erian, la „ Squawk Box . ”

Discuţiile despre argint de pe platforma Reddit nu sunt toate în favoarea cumpărării metalului şi acţiunilor asociate, unii utilizatori argumentând că achiziţiile sunt o tentativă de a distrage atenţia de la tranzacţiile cu acţiuni ale GameStop şi ale altor companii. Alte postări au fost în favoarea cumpărării argintului, iar unul dintre utilizarori s-a referit, vineri, la tentativa fraţilor Hunt de a încolţi piaţa argintului în 1980.

Miscarea în argint a fost susținută de investitorii care sunt urcași pe criptomonede precum Bitcoin, care văd parțial noile active digitale ca înlocuitoare pentru metalele tradiționale.

Cameron Winklevoss, cofondator al companiei criptomonede Gemini, a declarat pe twitter că, „ramificațiile unei #silversqueeze nu pot fi subestimate. Dacă este expus că există mai multe creanțe de hârtie asupra argintului decât argintul real, nu numai că plata ar fi enormă, dar aurul ar fi următorul. #Bitcoin remediază acest lucru. "

