Prețul testelor pentru COVID-19 a intrat în atenția Consiliuli Concurenței care ia în calcul declanșarea unei anchete

Prețul testelor pentru COVID-19 a intrat în atenția Consiliului Concurenței, care va decide în perioada următoare dacă va declanșa o investigație, potrivit preşedintelui institției, Bogdan Chiriţoiu.

„La ora actuală, analizăm situaţia preţurilor testelor de Covid şi strângem informaţii din piaţă, având în vedere că multe persoane îşi fac acest test, iar la noi preţurile sunt mai mari decât în unele state din UE", a declarat preşedintele autorităţii de concurenţă, pentru News.ro.

Analiza autorităţii are în vedere clinicile şi laboratoarele private care fac astfel de teste la cerere.

Preşedintele Consiliului Concurenţei a vorbit şi despre modul în care s-au derulat licitaţiile publice de echipamente individuale de protecţie, de produse medicale şi de tratamente, în perioada pandemiei.

„A fost şi este încă o perioadă de criză. Evident, în criză contează foarte mult viteza, iar în viteză se pot face greşeli. Unde sunt greşeli intenţionate, probabil e mai degrabă corupţie şi am văzut că Parchetul s-a sesizat şi a demarat o serie de anchete. Noi ne uităm la eventuale înţelegeri între participanţii la licitaţii, dar, până acum, nu am deschis investigaţii în acest sens. Am colaborat bine cu o serie de administratori de platforme online, care au încercat să limiteze specula", a declarat Bogdan Chiriţoiu.

Acesta subliniat că nu au existat diferențe de preţ între lanţurile de farmacii şi nu au fost constatate o aliniere a preţurilor:

„Nu am constatat o uniformizare a preţurilor şi nu am avut indicii că am fi avut de-a face cu un cartel. Au existat diferenţe de preţ între lanţurile de farmacii şi nu am văzut o aliniere a preţurilor, nici la Paracetamol, nici la alte OTC-uri (medicamente fără prescripţie medicală, n.r.). Cumva este şi logic, deoarece presiunea era prea mare şi nu aveau cum, efectiv, să se înţeleagă între ei pentru stabilirea preţurilor. Îţi trebuie ceva timp să pui la punct un cartel”, a mai spus preşedintele Consiliului Concurenţei.

În acest an, autoritatea va finaliza, însă, cea mai mare parte investigaţiilor aflate în derulare.

„2020 va fi un an record din punct de vedere al numărului de investigaţii finalizate. În perioada pandemiei, având la dispoziţie procedura de telemuncă, am alocat mai mult timp cazurilor deja demarate. Astfel, cea mai mare parte a investigaţiilor aflate în derulare va fi finalizată în acest an", a mai spus el.