Prețuri tot mai mari la benzină și motorină. Specialist: Pentru români, asta înseamnă scumpiri accelerate în economie. Cel mai fericit e statul (VIDEO)

Preţurile carburanților au crescut semnificativ în ultimele două săptămâni și au ajuns aproape la acelaşi nivel cu cel de dinaintea crizei sanitare, informează B1 TV. Proprietarii de autoturisme scot din buzunar în jur de 5 lei şi 20 de bani pe litrul de benzină și motorină. Furnizorii de carburanţi pun aceste creșteri pe seama majorării accizei și a evoluției cotaţiei barilului de petrol.

Adrian Negrescu, analist economic, a explicat, pentru B1 TV, că petrolul la nivel internațional se scumpește deoarece, pe fondul repornirii economiilor, cererea e în creștere, iar producători de petrol speculează acest lucru. În România, mai e vorba și de acciza la carburant, care s-a majorat de la 1 ianuarie. Negrescu se așteaptă ca prețurile să crească în continuare.

„În primul rând, este creșterea cotației prețului barilului la nivel internațional. Petrolul la nivel internațional se scumpește pentru că cererea începe să-și revină. Toate marile economii din lume cer mai mult petrol, semn că activitatea economică repornește și bineînțeles că producătorii de petrol speculează această cerere în creștere și au crescut prețurile.

În România, dincolo de creșterea prețului petrolului, avem și acciza care a crescut cu șase bani pe litru de la 1 ianuarie și care se reflectă deja în preț.

Mă aștept ca prețurile să crească în perioada următoare mai cu seamă că și în România există primii muguri, să-i spunem așa, ai revenirii economice. Bineînțeles că producătorii din România vor încerca să exploateze această creștere a cererii pe fondul revenirii economice”, a declarat Adrian Negrescu, pentru B1 TV.

