Previziuni economice dezastruoase până la mijlocul lui 2021. Specialiștii vorbesc despre şomaj în creştere, scumpiri în lanţ şi un euro de peste 5 lei (VIDEO)

Previziuni economice dezastruoase până la mijlocul lui 2021. Experţii ne vorbesc despre şomaj în creştere, despre scumpiri în lanţ şi un euro de 5,15 lei, informează B1 TV. De altfel, moneda europeană a atins un nou maxim istoric, a treia zi la rând, de 4.87 lei. Iar predicţiile sumbre nu se termină aici.

Experții spun că nu ar fi o surpiză să vedem un euro la 4,9 lei în octombrie, iar în primul trimestru al anului viitor undeva la 5 lei. Totul ar depinde, mai spun ei, de cum vor percepe investitorii situația politică din România pentru că oamenii de afaceri se așteaptă la stabilitate.

Sunt trei motive pentru care leul pierde teren la greu în fața monedei europene acum, spun experăii în economie.

„În primul rând avem acest deficit comercial, adică importăm mai mult decât exportăm. Pe de alta parte, este statul care are de plătit din ce în ce mai mult în contul ratelor la împrumuturile pe care le-a făcut. Avem cifre record din acest punct de vedere. Un lucru important este sentimentul investitorilor din piață, care văd că în economia României dezechilibrele se accentuează”, a explicat analistul financiar Adrian Negrescu.

