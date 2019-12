Violeta Alexandru: "În acest moment sunt foarte multe probleme generate de legislația privind pensiile. Unele provin din textul legii, dar multe altele provin din aplicare neunitară" (VIDEO)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a arătat că în acest moment apar probleme privind pensiile ca urmare a legii care are anumite neconcordanțe, dar mai ales din aplicarea neunitară de la un județ la altui a acestei legislații.

"Presiunea este cea mai mare pentru că în acest moment sunt foarte multe probleme generate de legislația privind pensiile. O spun foarte clar că unele provin din textul legii, dar multe altele provin din aplicare legii, din aplicare neunitară, din modul în care de la un județ la altul s-a interpretat diferit prevederile legii, s-au făcut încadrări în grupe pentru pensionari sau s-au gestionat deficitar comunicările cu aceștia.

Avem o problemă de interpretare a legii, de practică unitară în interpretarea acelorași prevederi ale legii și, sigur, dacă ne uităm cu atenție avem și câteva neclarități și lucruri pe care am putea să le îmbunătățim în lege.

Oamenii sunt nemulțumiți, se comunică deficitar, în unele locuri se comunică greoi și întârziat și atunci și presiunea socială din partea pensionarilor pentru a înțelege când vor primi răspunsurile", a declarat Violeta Alexandru, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

Aceasta a arătat că principala problemă pe care i-au semnalat-o oamenii a fost cea privind recalcularea pensiilor.

"O problemă pe care am și rezolvat-o în cea mai mare parte și care a fost una din prioritățile ridicate chiar de la mesajele oamenilor a plecat de la durata cu mult peste termenul de 45 de zile prevăzut de lege în recalcularea pensiilor. Sunt persoane care față de momentul primei decizii au identificat adeverințe, noi informații privind anumite contribuții pe care le-au avut pe durata activității sau ulterior și le-au depus caselor de pensii în vederea recalculării. Cel mai mare număr de mesaje l-am primit de la astfel de persoane care spuneau că durează cu lunile, cu anii uneori, până să primesc un răspuns de la casele județene de pensii", a arătat ministrul Muncii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.