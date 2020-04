Procedura pentru obţinerea şomajului tehnic. Actele necesare şi cine se încadrează

Începând de la 1 aprilie pot fi depuse cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de sprijinul oferit de Guvern sub forma șomajului tehnic. Perioada de predare a documentelor pentru indemnizatiile aferente perioadei 16-31 martie 2020 este de zece zile (1-10 aprilie).

Cine beneficiază de somaj tehnic

Beneficiarii șomajului tehnic sunt persoanele care fac parte din următoarele două categorii:

salariații angajatorilor care și-au redus sau întrerupt temporar, parțial sau total activitatea, ca urmare a efectelor crizei sanitare;

PFA-urile, întreprinderile individuale, profesii liberale și persoanele fizice a căror venituri sunt realizate din drepturi de autor, care își întrerup activitatea pe perioada stării de urgență.

Condiția de bază pe care solicitanții indemnizaţiei de şomaj tehnic trebuie să o îndeplinească pentru a beneficia de banii oferiți de stat este sistarea activității ca urmare a stării de urgență declanșată de criza pandemiei de coronavirus.

În situația în care o persoană este angajatul mai multor companii, având înregistrate mai multe contracte de muncă și toate sunt suspendate, va beneficia de sprijinul financiar suportat din buget doar la contractul de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Astfel, angajatorii care au angajaţi cu contracte individuale de muncă, suspendate temporar, vor depune online o cerere pentru acordarea șomajului tehnic şi o declaraţie pe proprie răspundere la Agențiile Județene pentru Ocupare Forței de Muncă. Guvernul alocă aceste sume brute astfel încât angajatorii au obligaţia să facă plăţile către angajați după primirea banilor şi să achite contribuţiile către bugetul de stat astfel oamenii să aibă continuitate în contractele lor de muncă.

Cei care au alte forme contractuale, cei care lucrează prin PFA, cei care lucrează în întreprinderi individuale, cei care lucrează prin contracte de drepturi de autor, se vor prezenta la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Sociale.

Ce acte sunt necesare

Documentele necesare pentru a beneficia de șomaj, și care se vor depune online sunt:

cerere;

declaratie pe proprie răspundere;

lista cu angajații care intră în șomaj tehnic.

De specificat că Certificatul de Situație de Urgență (CSU) nu mai este necesar.

În conformitate cu procedura, angajatorii vor trimite online Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM), fiecare în județul în care are sediul social, documentele listate mai sus pentru a obține ajutor financiar de la stat.

Când se fac plăţile

Plata sumelor către angajatori se va face într-un termen de maxim cincisprezece zile, iar aceștia își vor plăti, la rândul lor, salariații în trei zile. Angajatul în somaj tehnic va primi 75%din salariul de bază corespunzător activității prestate, deci nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Pentru a obține informații suplimentare privind acordarea şomajului tehnic, aceștia vor putea apela: 021/4444-000, număr cu tarif normal.

Utilizaţi noua platformă digitală

Guvernul, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), a lansat platforma digitală https://aici.gov.ro/home, concepută ca un drept intermediar pentru înregistrarea documentelor adresate instituţiilor publice care nu au un sistem propriu de registratură online.

Platforma va oferi şi instrumente necesare plăţii indemnizaţiei pentru alţi profesionişti, cooperatişti şi structuri sportive sau persoane fizice care au obţinut venituri exclusiv din drepturi de autor şi drepturi conexe, afectaţi prin instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

La nivel național sunt până în prezent peste 173.000 de romani care au ramas fară serviciu din cauza crizei provocate de epidemia de coronavirus.

De asemenea, peste 860 .000 de contracte de muncă au fost suspendate.

REZUMAT: Pașii pentru acordarea sumelor – șomaj tehnic

Pasul 1: Suspendarea temporara a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, se face in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (emitere decizii si operare in REVISAL).

Pasul 2: Solicitarea indemnizației pentru perioada de șomaj tehnic (la email: [email protected]) în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației.

Documente necesare pentru obtinerea indemnizației pentru întreruperea temporară a activității:

1. CERERE semnata si datata de reprezentantul legal, conform model;

2. DECLARATIE pe propria raspundere, conform model;

3. LISTA PERSOANELOR care urmează să beneficieze de indemnizație semnata si datata de reprezentantul legal, conform model.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, conform Art. XIII. - (1) al OUG nr. 30/2020, astfel:

-pentru perioada 16 martie - 31 martie 2020, începând cu data de 1 aprilie 2020;

-pentru perioada 01 aprilie - 14 aprilie 2020, începand cu data de 1 mai 2020.

Pasul 3: Verificarea documentelor transmise.

NU beneficiază de șomaj tehnic angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreaga este activ pe perioada instituirii stării de urgență.

NOTĂ: Angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, beneficiază de indemnizația aferentă contractului cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Pasul 4: Plata sumelor privind indemnizațiile de care beneficiază salariații:

4.1 Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

În cazul în care documentele depuse nu corespund, termenul se prelungește cu până la 15 zile lucrătoare, conform art.X, alin.53 din OUG nr.30/2020.

4.2 Plata indemnizației de către angajator a sumelor primite de la AJOFM se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire.