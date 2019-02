Airbus va opri producția A380. Care este MOTIVUL (VIDEO)

Compania Airbus a declarat că va opri, în 2021, producția A380 al cărui preț de listă este de 446 milioane de dolari.

Mai mult, ”picătura” care a umplut paharul a fost anunțul făcut de Emirates care a spus că va comanda 14 avioane, în loc de 53 de unități. Emirates și-a construit brand-ul global cu ajutorul A380 și are peste 100 de avioane în flotă.

Astfel, Airbus va mai produce 17 avioane A380, dintre care 14 pentru Emirates și trei pentru japonezii de la ANA.

A380 a fost prezentat în 2005, iar premierul britanic de atunci, Tony Blair, spunea că avionul este ”un simbol al forței economice” europene și premierul spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero spunea că un vis a devenit realitate.

Atunci Airbus spera că va avea foarte multe comenzi, undeva între 700 - 750, însă până acum abia a livrat peste 300, potrivit reuters și bbc .

A380 a avut vânzări sub așteptări și din cauza modelului rival 787 Dreamliner de la Boeing, dar și fiindcă s-a vândut foarte bine propriul model mai mic A350 care a avut cerere de peste trei ori mai mare decât A380.

