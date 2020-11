Producţia de gaze a UE, cu 19% mai mică în primul semestru; România a extras cu 10% mai puţin

Producția de gaze la nivelul Uniunii Europene s-a diminuat considerabil în primul semestru al anului 2020, pe fondul pandemieid e coronavirus. Aceeași evoluție este înregistrată și în România.

Producția de gaze, îns cădere în România și UE

Potrivit unui raport al Comisiei Europene, producţia de gaze a Uniunii Europene a scăzut cu 19% în primul semestru al acestui an, iar cantitatea extrasă în România s-a diminuat cu 10%.

Mai exact, producţia totală a UE a ajuns la 30,5 miliarde de metri cubi, faţă de 37,7 miliarde de metri cubi în prima jumătate a anului trecut.

România a avut o producţie de 4,6 miliarde de metri cubi, comparativ cu primul semestru al anului trecut, respectiv 5,1 miliarde de metri cubi.

România este devansată doar de Olanda în ceea ce privește producția de gaze, stat care a extras 14 miliarde de metri cubi, mai puţin cu 25% faţă de perioada similară din 2019, când a produs 18,7 miliarde de metri cubi.



Pe locul trei, după România, Germania a extras 2,6 miliarde de metri cubi, faţă de 3 miliarde, în prima jumătate din 2019.

În ceea ce priveşte trimestrul al doilea, producţia totală de gaze a UE a fost de 15 miliarde de metri cubi, în scădere cu 14%.



"Producţia în T2 a scăzut în toate ţările mari producătoare de gaze, incluzând Olanda (-16%) şi România (-17%)", spun autorii raportului.



În trimestrul doi, Olanda a produs 6,8 miliarde de metri cubi şi România a extras 2 miliarde, fiind urmate de Germania (1,3 miliarde) şi Italia (un miliard).

Petrom a înregistrat pierderi de 41 de milioane de lei

Petrom, cea mai mare companie energetică din România, înregistrat în al treilea trimestru al anului 2020 o pierdere netă de 41 de milioane de lei, potrivit datelor financiare ale companiei. Pe ansamblul primelor nouă luni, compania are profit, 826 de milioane de lei.



Petrom a raportat vânzări de 5,05 miliarde de lei în trimestrul 3 (T3) 2020, cu 26% sub cele din T3 2019. Pe ansamblul primelor nouă luni ale anului, vânzările au fost de 15,12 miliarde de lei, cu 17% sub cele din 2019. Rezultatul din exploatare a fost de 570 de milioane în T3, cu 54% sub cel din T3 2019, iar pe nouă luni el a fost de 1,82 miliarde de lei, cu 47% sub cifra aferentă aceleaiși perioade din 2019.

Ca atare, în T3 2020, compania a raportat o pierdere netă de 41 de milioane de lei, de la un profit de 725 de milioane de lei în aceeași perioadă a anului 2019. Pe primele nouă luni, Petrom a fost în continuare pe profit, cu 826 de milioane de lei, rezultat cu 70% mai slab însă față de ce a raportat în primele nouă luni din 2019 – 2,7 miliarde de lei.