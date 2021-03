Programul Rabla pentru electrocasnice începe în aprilie cu fonduri considerabil mai mari. Ce valoare au voucherele (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a anunțat că programul Rabla pentru electrocasnice va începe în ultima săptămână din luna aprilie. Aplicaţia ce va permite înscrierea doritorilor pentru a cere voucherele e în faza finală. Urmează de acum înscrierea şi validarea comercianţilor. Fondurile alocate sunt de 75 de milioane de lei. La sesiunea de la finele anului trecut, ce a fost suspendată, fondurile erau de 40 de milioane de lei.

Cum funcționează programul Rabla pentru electrocasnice 2021

După lansarea programului, românii se vor putea înscrie pe aplicație, iar aceasta le va genera un cod de voucher. Beneficiarii trebuie să se prezinte cu acesta la magazinele participante, în termen de 15 zile, pentru achiziţia noilor echipamente, în schimbul celor vechi.

Programul Rabla pentru electrocasnice începe în aprilie cu fonduri considerabil mai mari. Ce valoare au voucherele

Valoarea voucherelor în programul Rabla pentru electrocasnice:

500 de lei pentru laptopuri

400 de lei pentru maşinile de spălat vase; aparatele de aer condiţionat, inclusiv cele portabile, frigiderele sau combinele frigorifice, televizoare, uscătoarele de rufe

300 de lei pentru maşini de spălat rufe, tablete

200 de lei pentru aspiratoare.

La finele anului trecut, programul Rabla pentru electrocasnice a fost suspendat, Administraţia Fondului pentru Mediu anunțând atunci că există „suspiciuni privind siguranţa informatică a aplicaţiei şi cu privire la încercări anterioare de fraudare a procesului de înscriere”.

Pe 10 martie, ministrul Tanczos Barna a anunțat că programul va fi reluat de la zero: „Programul va fi reluat de la zero pentru că nu s-a întâmplat nimic concret. Concret, nu au fost înregistrate cererile şi programul pleacă de la zero, (...) cu sistemul informatic verificat cu ajutorul colegilor de la STS, instituţie care ne-a sprijinit enorm în desfăşurarea SUMAL-ului şi cred că este practic singura instituţie care poate să asigure o bază stabilă pentru programe de o asemenea amploare”.

Bani mai mulți și în programul Rabla clasic

Tanczos Barna a anunțat creșterea fondurilor alocate și pentru programul Rabla clasic, cel pentru înlocuirea mașinilor.

„Vom modifica prima de casare. O să o majorăm de la 6.500 de lei anul trecut până la 7.500 de lei. Aproximativ 1.500 de euro. În plus, avem două ecobonusuri care vin în completarea primei de casare și în sprijinul celor care cumpără mașini hibrid. Aici se majorează ecobonusul de la 2.500 de lei la 3.000 de lei. În cazul mașinilor cu sisteme GNC sau GPL ecobonusul crește de la 1.000 la 1.500 de lei”, a declarat ministrul Mediului.