EXCLUSIV // Printre noile măsuri de relaxare anunțate joi de premierul Ludovic Orban, începând cu data de 15 iunie, se numără și redeschiderea mall-urilor. Cu toate acestea, reluarea activităţii economice în unele centre comerciale va fi boicotată, începând de luni, de comercianții magazinelor nemulțumiți de faptul că unii proprietari au cerut chirie și în perioada stării de urgență, când toate spațiile au fost închise.

Astfel, deși autoritățile au dat undă verde redeschiderii magazinelor, o măsură așteptată intens de români, în anumite mall-uri o mare parte din spații comerciale nu vor fi deschise de către comercianții nemulțumiți de faptul că au trebuit să plătească chiria pentru perioada de blocare economică. Deocamdată, Consiliul Concurenţei nu se implică în acest conflict.

Organizația Patronală a Retailerilor din România – RoRetail, care reprezintă peste 800 de magazine a lansat un apel în care precizează că nu vor fi deschise magazinele din mall-uri începând cu data de 15 iunie, dacă între proprietari și comercianți nu va fi acceptat un “New Deal” ce constă în “zero chirie în perioada suspendării și chirie procentuală după redeschidere”.

Cosmin Savu-Cristescu, secretar executiv al Organizației Patronale a Retailerilor din România – RoRetail a declarat în exclusivitate pentru B1.RO că de vină pentru acest impas sunt proprietarii unor mall-uri care interpretează cu rea-credință contractele de închiriere și care nu înțeleg că lumea s-a schimbat odată cu criza generată de COVID-19.

“Noi am anunțat încă din luna mai că nu deschidem magazinele din centrele comerciale unde nu am găsit o soluție de continuare a relațiilor, unde nu am găsit în primul rând bun simț. Toată planeta s-a oprit, guvernul a închis magazinele, noi am propus dialog încă din prima zi. Statul nu intervine, deși poate și trebuie să intervină. Mall-urile pe de altă parte, chiar cele conduse din afara țării nu ne dau niciun răspuns. În general interpretează contractele de închiriere cu rea-credință. Toată lumea în care trăim s-a schimbat, trăim într-o nouă realitate. Față de această nouă realitate trebuie să ne readaptăm cu toții. Protestul nostru este unul profesional, pașnic. Nu dorim decât să dăm un semnal de alarmă statului român și proprietarilor neînțelegători”, a precizat Cosmin Savu-Cristescu.

Cum se va desfășura protestul comercianților

În ceea ce privește desfășurarea protestului, acesta a precizat că magazinele din mall-urile ai căror proprietari au cerut chirie în perioada suspendării activității vor rămâne închise timp de două zile, luni și marți, urmând ca redeschiderea tuturor magazinelor să se facă începând cu ziua de miercuri, 17 iunie. Protestul comercianților va continua iar personalul va purta în semn de protest banderole.

“Luni și marți, 15-16 iunie, rămân închise magazinele din centrele comerciale unde nu avem o înțelegere cu proprietarii. De miercuri, 17 iunie, le deschidem și pe acelea, însă vom afișa un panou la intrarea în magazine iar personalul nostru va purta banderole în semn de protest. De asemena vom lansa o numărătoare publică: din data de 15 iunie au trecut atâtea zile de protest și nu s-a reparat o nedreptate. Perioada protestului rămâne nedeterminată până la soluționare”, a mai precizat reprezentanul RoRetail.

Care sunt solicitările comercianților din mall-uri / Poziţia Consiliului Concurenţei

Comercianții solicită anularea chiriei și a taxei de publicitate în perioada în care centrele comerciale au fost închise. Totodată, aceștia solicită ca după data de 15 iunie contractele de închiriere să fie adaptate la noile realități economice generate de criza COVID-19.

“Solicitările noastre sunt cât se poate de simple și de bun simț. În perioada suspendării activității, când nu am folosit spațiile și nu am încasat vânzări din spațiile respective, chiria și taxa de publicitate trebuie să fie 0, iar costurile cu mentenanța centrului comercial, chiar dacă nu am folosit magazinele suntem dispuși să le plătim într-un cuantum redus pentru că nici proprietarul nu a efectuat o mulțime de cheltuieli, de curățenie. După reluare activității, după data de 15 iunie, ne dorim adaptarea contractelor de închiriere la noua realitate economică, la trafic și la vânzări. Pentru aceste solicitări așteptăm să avem în continuare un dialog cu statul român și cu proprietarii spațiilor comerciale”, a mai precizat Cosmin Savu-Cristescu.

Dorind să aflăm o opinie de la Consiliul Concurenței în legătură cu acest conflict între comercianți și proprietarii mall-urilor, reprezentanții instituției au precizat pentru B1.RO că la prima vedere nu pare a exista o încălcare a legislației privind concurența în acest caz.