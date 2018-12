„Rabla pentru electrocasnice” și-a atras deja primele critici! Organizații de mediu: Sumele alocate de Guvern sunt prea mari, în condițiile în care omul primește cel mult 40 de lei (VIDEO)

„Rabla pentru electrocasnice” nici n-a început încă, și stârnește deja vâlvă în zona activismului de mediu. Organizațiile din sector susțin că sumele alocate de Guvern pentru program sunt prea mari, în condițiile în care cine duce acum un astfel de aparat la reciclat, primește cel mult 40 de lei. În concluzie, acestea spun că programul ar putea descuraja reciclarea. Ar mai fi de amintit că, potrivit normelor europene, România ar trebui să recicleze aproape jumătate din numărul total de electrocasnice vândute.

Peste 60.000 de echipamente electrice și electrocasnice de uz casnic folosite vor fi înlocuite cu altele noi, cu consum redus de energie, prin intermediul Programului „Rabla pentru electrocasnice”, al cărui buget se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, relatează Agerpres.



„Sunt șase luni de muncă cu ajutorul colegilor mei. În cele din urmă, lansăm un alt mare program național. Programul «Rabla pentru electrocasnice», aflat la prima ediție, are caracter multianual și se aplică la nivel național. Nu vom putea să apelăm la acest program fără să dăm în schimb unul vechi. Scopul său este acela de a crește colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, precum și de a stimula achiziționarea de electrocasnice cu consum redus, eficiente energetic. Cheltuielile eligibile în cadrul programului sunt pentru achiziția de mașini de spălat rufe, frigidere sau combine frigorifice sau lăzi frigorifice și aparate de aer condiționat”, a afirmat Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, marți, potrivit sursei citate.



Ministrul susține că, pentru acest program, sunt disponibile aproximativ 60.000 de vouchere. Valoarea acestora pornește de la 200 de lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A++, și poate ajunge până la 400 de lei pentru categoria frigiderelor cu eficiența energetică A+++.



Sursa citată mai scrie că, în prima etapă din procesul de înscriere, solicitantul trebuie să completeze următoarele informaţii în câmpurile aferente: datele de identificare, adresa de domiciliu, adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil valide, dacă acestea există, respectiv declaraţia pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligaţii de plată la bugetul de stat şi bugetul local. Această declaraţie este predefinită şi se completează prin bifare.



Mai departe, solicitantul va completa acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi tipul de aparat electronic sau electrocasnic care se achiziţionează şi eficienţa energetică a acestuia (de la A+++ la A++).



Conform ministrului de resort, după completarea tuturor câmpurilor din aplicaţia informatică, aceasta generează, automat, un mesaj de confirmare, care conţine numărul unic al înscrierii şi codul unic de accesare, date importante, deoarece cu ajutorul lor solicitantul se va loga în contul personal de pe site-ul AFM. Mesajul de confirmare este transmis către solicitant şi prin email.



După înscrierea solicitantului şi primirea mesajului de confirmare, se procedează la aprobarea finanţării, iar lista solicitanţilor aprobaţi se afişează pe site-ul AFM.

