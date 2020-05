CORONAVIRUS | Rareș Bogdan: ”România este singura țară din Europa care a venit cu 9 luni de amânare a ratelor. 280 de mii de români au apelat la asta” (VIDEO)

Euparlamentarul Rareș Bogdan a declarat, în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că România este singura țară din Europa care a luat măsura amânării cu 9 luni a plății ratelor, în contextul pandemiei de coronavirus, iar 280 de mii de români au apelat la aceasta.

”Sigur, e doar amânare, ele se adaugă la perioada de finalizare a contractelor de împrumut, dar e important că oamenii pot uza”, a spus acesta.

Europarlamentarul a mai adăugat că în ajutorul cetățenilor este și somajul tehnic pe care statul îl suportă și au apelat deja câteva sute de mii de români spre un milion de români la această modalitate.

Totodată, ajutorul pentru IMM Invest care a avut un plafon de 16 miliarde, ”foarte probabil acest plafon va depăși 25 de miliarde”.

Rareș Bogdan consideră că, ”per total, după 6 luni de guvernare, PNL este pe plus și cel mai important este că România este pe plus”.

”Guvernul PNL a făcut față peste așteptările tuturor celor mai pesimiști dintre români crizei sanitare medicale, având în vedere că a moștenit un sistem sanitar de sănătate care a fost subfinanțat”, a afirmat acesta.

