Europarlamentarul Rareș Bogdan a vorbit joi, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, despre faptul că firmele care aleg să funcționeze în perioada crizei generate de noul coronavirus ar trebui să beneficieze de sprijin din partea Guvernului. În acest context, eurodeputatul liberal a susșinut că este nevoie ca instituțiile media să fie sprijinite, având în vedere că veniturile din publicitate scad masiv, iar presa este cea care facilitează trasmiterea informațiilor oficiale către populație în aceste momente de criză.

Întrebat cum pot fi susținute firmele care aleg să funcționeze în continuare în ciuda dificultărilor economice, Rareș Bogdan a răspuns: „Fără o economie privată funcțională și în special formată din investitorii români și micii investitori, dar și fără marile corporații e greu să credem că rezistăm. Măsurile fiscale anunțate deja sunt comparând cu alte țări din UE, mult mai avangardiste, mult mai curajoase. (...) Deocamdată anunțat este acel 10%, acel discount la rate. Și mai este ceva care ține de acel credit garantat, acel 90% finanțat pe capital de lucru și pe investiții pentru societățile care aleg să funcționeze. Ele vor putea să ia credite de la stat care vor fi cu garanție de la stat și cu o dobândă extrem de mică.

Unora le-au scăzut încasările. Ar trebui să le facilităm luarea unor bani din piață pentru ca va fi o problemă de cash flow. Nu pentru farmacii sau magazine alimentare, dar în multe alte doemnii, cu siguranță va exista o contractare a afacerilor”.

Astfel, Rareș Bogdan a dat exemplul instituțiilor de presă.

”Trebuie să ne gândim la un pachet special pentru media din România. De ce? Pentru că prin instituțiile media, astăzi, se asigură informarea publică. Fără televiziuni, ziare online, ziare tipărite, radiouri, noi nu am putea să facem informarea publică către cetățean. Clar că dacă presa ar intra în șomaj tehnic, dacă omenii ar fi trimiși acasă, ei nu ar mai putea lucra. Ca să obțină 75% facilitate la salariu, omul nu mai trebuie să fie în redacție, nu mai trebuie să fie la locul de muncă. Și atunci trebuie să gândim un pachet prin care să sprijinim instituțiile media în această perioadă, pentru că sunt vitale în comunicarea publică. (...) Guvernul va veni cu un pachet care se va îndrepta spre acest lucru pentru că astăzi e un parteneriat. Ziarele, pe de o parte câștigă audiență, dar, în același timp, la nivel internațional Google a ajuns la 20% valoare pe care o primește o instituție care e înscrisă acolo, iar aproximativ 40% dintre clienții care dădeau publicitate în mass-media și-au retras campaniile și astfel se contractă bugetele din publicitate. Deci clar că pentru mass-media va trebui să venim cu un pachet special prin care să susținem instituțiile în această perioadă pentru că sunt vitale pentru comunicarea guvernamentală.

Sunt companii care trebuie susținute. Oamenii care urăsc presa trebuie să recunoască că informarea publică guvernamentală, prezidențială, a opoziției nu se poate face astăzi decât prin acest parteneriat cu instituția media care este afectată extrem de serios de situația de la nivel internațional.

Din informațiile mele, piața s-a contractat, doar în zece zile cu aproximativ 40%, ceea ce este enorm în contextul noii crize. (...) Guvernul va veni și cu alte facilități, Florin Cîțu analizează diferite scenarii”, a mai spus Rareș Bogdan.

