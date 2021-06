Viața e din ce în ce mai scumpă în România. Rata anuală a inflaţiei a crescut la 3,8% în luna mai, de la 3,2% în aprilie. Cele mai mari creșteri de preț pe care românii trebuie să le suporte s-au înregistrat la energie electrică, ulei, combustibili și servicii medical.

Scumpirile din luna mai s-au resimțit din plin, rata inflației urcând la 3,8%, față de nivelul de 3,2% din luna anterioară.

Faţă de aprilie 2021, preţurile de consum au crescut în mai cu jumatate de procent, arată cele mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Iar comparația cu anul trecut arată este și mai mult în defavoarea românilor, nevoiți să suporte din propriul buzunar costul inflației.

CELE MAI MARI CREȘTERI DE PREȚURI, MAI 2021 COMPARATIV CU MAI 2021

- Energie electrică: +17%

- Ulei: +13%

- Tutun: +7%

- Servicii medicale: +5%

- Servicii de igienă și cosmetică: +5%

- Servicii poștale: +5%

Față de luna mai 2020, cele mai mari creșteri au fost cele ale energiei electrice , uleiului și combustibililor.

Fumătorii au resimțit și ei din plin creșterea prețurilor cu propriul viciu , iar în topul scumpirilor se află și serviciile medicale, cele de igienă şi cosmetică, dar și servicii poştale - toate au crescut cu aproximativ de 5%.

În schimb, biletele de avion s-au ieftinit în ultimul an cu 16%, gazele cu 2%, citricele cu aproximativ 10%, iar cartofii cu 32%.

CELE MAI MARI SCĂDERI DE PREȚURI, MAI 2021 COMPARATIV CU MAI 2021

- Bilete de avion: -16%

- Cartofi: -32%

- Citrice: -10%

- Gaze naturale: -2%

Nici în viitor nu ne așteptăm la vești bune. În Raportul privind inflația din luna mai, Banca Națională a României arată că în 2021 putem să ne așteptăm ca rata inflației să urce, până la finele anului, la 4,1%.

