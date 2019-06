Miracolul românesc UiPath. Răzvan Atim, despre cum s-a transformat o mică afacere de apartament în compania de software cu cea mai rapidă dezvoltare din istorie: ''Am depășit orice așteptare'' (FOTO)

Exclusiv online

Răzvan Atim, Business Development Manager la UiPath, a povestit, la ediția din acest an a iCEE.fest - UPGRADE 100, cum s-a transformat UiPath dintr-o mică afacere de apartament în compania de software cu cea mai rapidă dezvoltare din istorie. UiPath e evaluată acum la 7 miliarde de dolari!

Atim a declarat că totul a pornit de la o mică afacere de apartament, iar el se numără printre primii zece oameni care a lucrat la ea. La început, a avut chiar și 6-7 slujbe: se ocupa de marketing și vânzări, făcea chiar și cafele. Acum este Business Development Manager la UiPath.

”În 2016, am început să devenim vizibili. Nu aveam buget pentru nimic, nici măcar pentru marketing. Din finanțările primite am investit în talente și în expunere. Ne-am făcut remarcați astfel de Forrester, Everest Group și Gartner, care ne-au catalogat drept una dintre provocările companiilor tradiționale din domeniul RPA (Robotic Process Automation). În 2017, am intrat în rândul acestor mari companii. În 2018, eram văzuți drept locomotiva automatizării la nivel global.

Eu sunt printre cei mai vechi din companie, am fost printre cei zece care au lucrat de la începuturile ei. A fost neașteptat pentru noi să evoluăm de această manieră. Acum nu mai sunt așa entuziasmat, dar doar pentru că m-am obișnuit cu acest succes. Dar am muncit mult și am căutat mereu să-mi depășesc limitele. Când accepți o provocare, să faci ceva ce în mod normal n-ai face, asta îți dă cumva putere să faci și mai mult și mai mult și-ți dă încredere.

Sfatul meu pentru start-up-uri este să creadă cu adevărat în soluțiile lor, în visul lor. Cu cât ești mai pasionat de ceea ce faci, cu atât ești mai bun și mai aproape de obiectivul tău.

În 2019, am depășit orice așteptare, ne-am lăsat competiția în urmă. Am primit o finanțare de 568 de milioane de dolari. Asta ne-a poziționat drept cea mai de succes, cea mai relevantă companie din lume. Se spune că suntem compania de software cu cea mai rapidă dezvoltare din istorie. Suntem evaluați acum la 7 miliarde de dolari. Avem circa 2.700 de clienți la nivel global, avem 40 birouri în țări dintre cele mai diferite - China, Australia, Japonia - și cea mai mare comunitate de RPA”, a povestit Răzvan Atim, la iCEE.fest - UPGRADE 100.

Atim a mai transmis că UiPath a creat și o academie, ”pentru a le da și altora o șansă, să învețe și alții”.

În final, el a dat mai multe sfaturi creatorilor de start-up-uri: visați, fiți orientați către client, câștigați-i încrederea, fiți flexibili, modești, investiți timp, fiți răbdători și gândiți mereu pe termen lung.

Noul concept al cunoscutului festival iCEE.fest, numit acum UPGRADE 100, aduce în capitala României peste 200 de speakeri și invitați, reprezentanți ai marilor companii focusate pe Internet și noile tehnologii, urcă pe cele 8 scene ale festivalului

La noua ediție iCEE.fest și-au confirmat prezența peste 3.000 de profesioniști, mari companii și start-up-uri din domeniu.

Festivalul, lansat la București în 2012, a ajuns la cea de-a 8-a ediție și are o nouă poziționare, care analizează impactul schimbărilor provocate de digital în toate domeniile de business - fără să renunțe la atenția acordată zonei de comunicare digitală, media și marketing online, un numitor comun, care leagă toate industriile influențate de explozia Internetului.

Co-fondatorul „Singularity University”, Salim Ismail, a numit evenimentul de la București „cel mai mare festival de transformare digitală pe care îl cunosc, în Europa”.