EXCLUSIV // În contextul în care România și SUA au semnat o serie de înțelegeri care ar putea exclude firmele chinezești din proiecte strategice, cum ar fi dezvoltarea rețelei 5G, reporterul B1.ro l-a întrebat pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, dacă mai este de actualitate interesul Chinei pentru realizarea tronsonului Comarnic-Brașov, din autostrada București-Brașov, realizat în Parteneriat Public Privat (PPP).

Ministrul ne-a declarat că a avut o discuție cu firmele chinezești, în care le-a termenul de 16 septembrie 2019 pentru semnarea contractului. Răzvan Cuc a menționat că ”până la sfârșitul anului vrem ca acest contract să fie încheiat și să înceapă lucrul”.

”S-a înțeles greșit un aspect: de ce am mers în CSAT cu ordonanța și cu raportul prin care acest obiectiv a fost desemnat Obiectiv Strategic de Interes Național. Practic s-a mers cu o dublă măsură în sensul că: avem PPP-ul, dacă chinezii nu se hotărăsc să semneze contractul și să se apuce să lucreze, atunci, așa cum spuneam, vom intra, pentru că ordonanța care a fost adoptată în CSAT nu putea să intre în Guvern decât când începea sesiunea parlamentară. Cu chinezii ne-am întâlnit săptămâna trecută, am avut o discuție cu ei, cu Eugen Teodorovici, le-am dat termenul de 16 septembrie. Ori închidem contractul, ori dacă nu, vom merge mai departe în varianta pe care am lansat-o, pentru că până la sfârșitul anului, așa cum spuneam, vrem ca acest contract să fie încheiat și să înceapă lucrul”, a precizat Răzvan Cuc.

Ministrul a mai spus că la acest PPP puteau participa firme din toată lumea și nu avea cum să excludă firmele chinezești.

”Parteneriatul Public Privat înseamnă că puteau să vină și firme din SUA, puteau să vină firme și din Turcia, puteau să vină firme și din Grecia, puteau să vină firme din toată lumea, care vor să investească. Principiul PPP-ului este acela de a veni cu propriile sume, firmele care vin să construiască. Este o societate de proiect în care Statul român intră 25%, partenerul privat cu 75%, se dau niște sume. Totodată, cine face investiția va percepe acea taxă pe autostradă, cât și sumele pe care le va încasa de la ce va concesiona pe aliniamentul autostrăzii. Deci, sunt principiile care se folosesc în toate țările. Noi nu putem îngrădi sub nicio formă participarea (n.r. firmelor chinezești). Noi trebuie să încurajăm să vină cât mai multe firme. Ați văzut că, de exemplu, la Târgu Neamț-Iași sunt 4 consorții care s-au înscris pentru acest obiectiv”, a declarat ministrul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.