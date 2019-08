Ordonanţa cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, aprobată luni în Guvern, a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial.



Potrivit actului normativ, veniturile bugetului de stat se majorează, pe sold, cu 2,264 miliarde lei iar cheltuielile cu 736,9 milioane lei credite de angajament şi cu 298,9 milioane lei credite bugetare. Deficitul scade cu 1,965 miliarde de lei, potrivit Agerpres.



Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea bugetelor locale se majorează cu 2,9 miliarde de lei.



La Bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile scad cu 1,442 miliarde lei iar cheltuielile cresc cu 1,482 credite de angajament şi 1,4454 miliarde de lei credite bugetare.

Bugetul asigurărilor pentru şomaj are prevăzute venituri în creştere cu 834,3 milioane lei şi cheltuieli cu 144,5 milioane lei (credite de angajament) şi 655 milioane lei (credite bugetare).



Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, luni, înainte de ședința de Guvern, că bugetul Educației va fi redus cu aproximativ un miliard de lei, pentru că se încearcă reducerea fondurilor din zonele unde banii nu vor fi folosiți până la finalul anului, și redirecționarea lor către alte destinații. Totuși, primul-ministru a precizat că, în sectoarele cu reduceri de credite bugetare, creditele de angajament vor rămâne la nivelul prevăzut inițial.

