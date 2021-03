Reprezentanții IMM-urilor cer ministrului Economiei să găseasească soluții pentru deblocarea Măsurii 3 de sprijin pentru companii

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) cere public ministrului Economiei, Claudiu Năsui, să comunice care sunt acţiunile pe care ministerul le va întreprinde pentru deblocarea Măsurii 3 - Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor.

Reprezentanții IMM-urilor solicitare către ministrul Economiei

Subliniem că este de maximă necesitate adoptarea, în regim de urgenţă, de măsuri care să asigure accesul IMM-urilor la surse de finanţare şi solicităm prezentarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a unui calendar, cu acţiuni şi termene clare care să vizeze operaţionalizarea Măsurii 3", menţionează CNIPMMR.

Legat de Măsura 3, cu granturi de investiţii de câte 50.000-200.000 de euro pentru IMM-uri, propunerea oamenilor de afaceri a fost să scoată cu totul imobiliarele din această schemă şi banii să ajungă la oamenii care chiar fac investiţii, care cumpără echipamente, utilaje, care modernizează, care fac construcţii sau amenajări pe spaţii noi sau existente.

De altfel, şefii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) au discutat în cadrul unei întâlniri la care a participat şi premierul Florin Cîţu despre deblocarea Măsurii 3 şi despre deblocarea programului de export, urmând ca reprezentanţii mediului de afaceri să se întâlnească în două-trei săptămâni cu principalii miniştri responsabili de zona economică, finanţe, fonduri europene pe marginea situaţiei IMM-urilor.

Ministerul Economiei a făcut plângere la DNA

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a decis să depună plângere penală in rem la DNA în cazul suspiciunilor de fraudare la înscrierea companiilor pentru granturile dedicate IMM-urilor, așa numita Măsură 3 pentru investiții.

"Am arătat foarte transparent toate problemele şi am depus inclusiv o plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni de corupţie în acest caz, de comun acord cu domnul premier, Florin Cîţu", a precizat Claudiu Năsui.

El a precizat că nu a intervenit în niciun fel în procesuld e selecție, chiar dacă a avut la rândul său acces pe platforma unde companiile realizau înscrierea:

“Nu este nicio problemă că am avut cont pe platforma de granturi acordate IMM-urilor (Măsura 3). Zilele în care am accesat-o au fost 29 de decembrie si 31 decembrie, înainte să fi fost vreo informație relevantă pe ea. Asadar, nici vorba de intervenit într-o procedură de selecţie. Pentru că vreau să fiu 100% transparent și pentru că asta vreau să se întâmple și cu administrația din România, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferent contului meu. În cazul in care PSD depune moțiunea, voi prezenta în Parlament log-urile puse la dispoziție de STS.

Am vrut să vad fiecare pas din procedura de înscriere a IMM-urilor și să o optimizez, motiv pentru care am folosit platforma de câteva ori în două zile. Am urmărit să măresc ritmul de evaluare. Ca dovadă, ritmul de procesare a crescut ulterior eficientizării platformei de la 90 de dosare pe zi la peste 800 pe zi”.

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a semnalat pe 5 februarie că Măsura 3 de ajutor de stat pentru IMM-uri "nu îşi atinge scopul" pentru care a fost creată, în condiţiile în care peste jumătate dintre firme au aplicat pentru achiziţia de imobile, astfel că Guvernul caută soluţii pentru a îndrepta situaţia.